Im Duell zwischen dem SV Tur Abdin um Dennis Thüroff (links) und Waldemar Buts TuS Heidkrug gab es keinen Sieger. (INGO MÖLLERS)

Tore fielen in der Partie ausschließlich vom Elfmeterpunkt aus. Beide Strafstöße waren unstrittig. Can-Dennis Blümel brachte die Gäste in Führung (59.), Niklas Bädjer glich für den TuS aus (73.). Da beide Mannschaften speziell in der zweiten Halbzeit aus dem Spiel heraus einige Möglichkeiten vergaben, wäre durchaus auch ein torreicheres Duell möglich gewesen. So oder so ging die Punkteteilung aber letztlich in Ordnung. Abdin durfte sich in der Schlussphase bei seinem Keeper Marc Ibrahim dafür bedanken, dass es beim 1:1 blieb. Der Torhüter parierte zweimal glänzend (84./90.+2).

Bei den Trainern war die Gefühlslage nach dem Abpfiff ziemlich unterschiedlich. Während man auf der einen Seite einen zufriedenen Selim Karaca vorfand, zeigte sich Andree Höttges mit der Vorstellung seiner Schützlinge überhaupt nicht einverstanden. „Für unsere Ansprüche war das zu wenig. Das war dem Tabellenplatz, auf dem wir stehen, nicht würdig. Wir haben keinen guten Fußball angeboten“, monierte der Abdin-Coach. Karaca freute sich derweil, dass seine Vorgaben umgesetzt wurden. „Der Plan war, tief zu stehen und auf Konter zu setzen“, schilderte der Heidkruger Übungsleiter, der sein Team über 90 Minuten als die bessere Mannschaft gesehen hatte, wenngleich Abdin mehr Spielanteile gehabt habe.