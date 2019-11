Marvin Lohfeld brachte den TuS Heidkrug mit 1:0 in Führung und holte den Elfmeter zum 2:0 heraus. Er vergab allerdings auch eine Großchance zum 3:2. Am Ende mussten sich die Delmenhorster GVO Oldenburg geschlagen geben. (INGO MÖLLERS)

Der TuS Heidkrug war auf einem guten Weg, in der Auswärtspartie der Fußball-Bezirksliga bei GVO Oldenburg zu punkten. Die Elf von Trainer Selim Karaca führte zur Pause bereits mit 2:0 und spielte beim Stand von 2:2 nach einer Gelb-Roten Karte für den Gastgeber fast eine halbe Stunde in Überzahl. Dennoch setzte sich GVO am Ende mit 4:2 durch. „Glückwunsch an GVO. Sie waren über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft. Das war unser bislang stärkster Gegner. Wenn man sich den Spielverlauf ansieht, hätten wir hier trotzdem Punkte holen können, auch wenn das nicht verdient gewesen wäre“, bilanzierte Karaca.

Die Heidkruger begannen mit einer Spitze und standen tief. Sie spekulierten auf Konter. „Wir haben am Anfang gut verteidigt, aber GVO war spielbestimmend. Wir machen dann das 1:0 durch einen Konter, so wie wir das im Matchplan vorgehabt hatten“, berichtete der TuS-Trainer. Marvin Lohfeld war nach einem Steilpass alleine durch und traf per Lupfer zur Gästeführung (33.). Fünf Minuten vor der Pause erhöhten die Delmenhorster. Wieder wurde Lohfeld geschickt, dieses Mal stoppte ihn ein Foul im Strafraum. Den fälligen Elfmeter versenkte Niklas Bädjer zum 2:0 (40.).

„In der zweiten Hälfte haben wir zehn Minuten gut gestanden, dann kommt aber ein langer Ball, wir verlieren das Kopfballduell und dann kommt der Ball zu Lasse Dworczak, der das Ding von rechts volley flach ins linke untere Eck haut“, beschrieb Karaca den 1:2-Anschlusstreffer (56.). Beim Ausgleich rutschte TuS-Verteidiger Tom Köster der Ball über den Fuß, Dworczak legte vor dem Tor quer auf Frederik Voltmann, der nur noch zum 2:2 einschieben musste (61.).

Kurz darauf meckerte sich der Oldenburger Dennis Flechtner zu Gelb-Rot (67.) und Heidkrug kam zur Großchance. Doch Lohfeld schob das Leder nach Querpass von Luca Reinhold aus kurzer Distanz neben den Kasten. Auf der Gegenseite hatte GVO Glück, dass Bädjer einen ungefährlichen 20-Meter-Schuss unhaltbar zum 2:3 ins eigene Tor lenkte (75.). Heidkrug warf nun alles nach vorne und kassierte in der letzten Minute durch Voltmann das 2:4.