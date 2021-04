Die Faustball-Abteilung des TV Brettorf – hier die Spieler Vincent Neu (links) und Marcel Osterloh – veranstaltet nicht nur in diesem Jahr die Deutschen Meisterschaften. Die Deutsche Faustball-Liga hat auch die nationalen Titelkämpfe 2022 an den Verein aus der Gemeinde Dötlingen vergeben. (TVB/Uwe Spille)

Die deutsche Faustball-Elite versammelt sich in diesem Sommer bekanntlich beim TV Brettorf – und nun steht fest, dass genau das auch im kommenden Jahr der Fall sein wird. Wie der Verein mitteilte, habe das Präsidium der Deutschen Faustball-Liga (DFBL) bei seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Deutschen Meisterschaften 2022 ebenfalls in die Gemeinde Dötlingen zu vergeben. Der Termin für die diesjährigen nationalen Titelkämpfe ist derweil um zwei Wochen nach hinten verschoben worden. Sie sollen nun am Wochenende 28./29. August über die Bühne gehen. Darüber haben sich der TVB und die DFBL geeinigt.

„Wir sind damit dem kurzfristigen Wunsch der DFBL nachgekommen, durch die DM-Verlegung etwas mehr Luft im Bundesliga-Terminkalender zu schaffen“, sagt der Vereinsvorsitzende Helmut Koletzek. „Wir haben in unserem Orga-Team und dem Vereinsvorstand kontrovers über die Verlegung diskutiert. Am Ende sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass von uns Faustballern besonders in den aktuellen Corona-Zeiten Flexibilität gefragt ist“, erklärt Koletzek und fügt hinzu: „Wir werden alles daran setzen, die Meisterschaft bestmöglich vorzubereiten.“

Der neue Termin bedeutet für das Organisationsteam, dass die Planungen für das Großereignis nun modifiziert werden müssen. So gelte es, Hotelbuchungen zu ändern, Werbeartikel zu aktualisieren und Verträge anzupassen, erläutert der Verein die Aufgaben. „Da kommt zusätzliche Arbeit auf uns zu“, sagt Uwe Kläner, der nicht nur Faustball-Abteilungsleiter, sondern auch Chef des Brettorfer Organisationskomitees ist. Ganz abgesehen vom erhöhten Aufwand herrschen aufgrund der Pandemie natürlich ohnehin noch Ungewissheiten. „Wir gehen davon aus, dass die Meisterschaft, wenn überhaupt, nur mit einer reduzierten Zuschauerzahl über die Bühne gehen kann“, blickt Uwe Kläner voraus. „Für die Durchführung wird auf jeden Fall ein umfangreiches Hygienekonzept notwendig sein, das wir im Vorfeld mit den zuständigen Behörden abstimmen werden“, betont der Abteilungsleiter. Die Motivation der Brettorfer sei dennoch weiterhin ungebrochen. Sie wollen eine reibungslose Veranstaltung auf die Beine stellen. „Wir haben uns als Ziel gesetzt, allen Sportlern ein tolles Erlebnis zu bieten – so wie es zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Corona-Situation eben möglich ist“, sagt Kläner.

Mehr Luft im Terminkalender

Dass die Deutschen Meisterschaften etwas später stattfinden, werten die Gastgeber aus sportlicher Sicht durchaus als Vorteil. Die DFBL hat den Saisonstart auf frühestens Ende Mai verschoben und plant, den Spielplan zu straffen. Die Verlegung der DM könnte dafür sorgen, dass es etwas mehr Luft im Terminkalender gibt und die Vereine die nötige Vorbereitungszeit bekommen. „Es ist unheimlich wichtig, dass sich die Mannschaften vernünftig auf die Saison vorbereiten können“, sagt Tim Lemke, der in dieser Saison für das Brettorfer Frauenteam verantwortlich ist. „Alle müssen sich nach der langen Pause erst einmal wieder an die Wettkampfbedingungen gewöhnen. Und mit Hinblick auf die DM kann es nur von Vorteil sein, wenn wir möglichst viele Spieltage absolvieren können“, meint der Coach.

Der etwas weitere Blick in die Zukunft stimmt die Brettorfer ebenfalls positiv. Dass sie für die Deutschen Meisterschaften 2022 erneut den Zuschlag bekommen haben, spornt sie zusätzlich an. „Wir freuen uns riesig, dass uns die Deutsche Faustball-Liga ein weiteres Mal das Vertrauen für die Ausrichtung schenkt“, sagt Uwe Kläner, der zu bedenken gibt, dass die Rahmenbedingungen in diesem Jahr natürlich nicht normal sein werden. „Eine Veranstaltung, wie wir sie allen Faustballern und Sport-Fans aus dem Landkreis Oldenburg, Niedersachsen und ganz Deutschland bieten wollen, wird im August noch nicht möglich sein“, weiß der Abteilungsleiter. Ziemlich genau zwölf Monate später soll das anders aussehen. „Deshalb wollen wir im nächsten Jahr einen weiteren Anlauf wagen. Wir sind davon überzeugt, 2022 ein großes Faustball-Fest zu feiern – mit allen, die dabei sein wollen“, brennt Uwe Kläner auf die Ausrichtung.