Florian Henke glaubt nicht, dass er mit dem TV Hude im Dezember schon wieder Punktspiele in der Oberliga bestreitet. (INGO MÖLLERS)

Unterschiedliche Regelungen haben der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) und der Tischtennis-Verband Niedersachsen (TTVN) bisher zur Dauer der Pause im Spielbetrieb getroffen. Während der TTVN für seine Klassen – Verbandsliga und tiefer – den Ligabetrieb bereits bis mindestens 31. Dezember ausgesetzt hat, hat der DTTB für die Regional- und Oberliga, also auch für die erste Mannschaft des TV Hude, die Unterbrechung erst mal nur bis zum 30. November beschlossen.

Dafür haben die Huder schon etwas mehr Sicherheit, was das weitere Vorgehen in der Saison betrifft. Statt einer kompletten Spielzeit mit Hin- und Rückrunde wird in der Regional- und Oberliga nur eine einfache Runde bestritten. „Die konkrete Ausgestaltung der im Zuge der einfachen Runde noch zu absolvierenden Mannschaftskämpfe wird bis Mitte November erarbeitet und festgelegt“, kündigt der DTTB auf seiner Homepage an.

So weit ist der Landesverband in Niedersachsen noch nicht. Er rechnet mit weiteren Entscheidungen im Dezember. „So ist zu klären, ob der Spielbetrieb im kommenden Jahr in Form einer ,Einfachrunde‘ weitergeführt wird oder ob eine Verlängerung der Hinrunde oder gar der Saison erfolgt. Auch Fragen zur Wertung (Auf- und Abstieg) sind zu klären“, heißt es auf der TTVN-Internetseite. Angesichts der Pause bis mindestens Ende des Jahres und der in vielen Klassen erst wenigen absolvierten Partien erscheint aber auch hier die Reduzierung auf eine einfache Runde wahrscheinlich.

So hat der TV Hude II zum Beispiel lediglich drei seiner eigentlich bis Mitte Dezember vorgesehenen neun Vorrundenspiele ausgetragen. In der gesamten Verbandsliga haben erst 15 von 45 Begegnungen stattgefunden. Viele Mannschaften, etwa aus dem Landkreis Cloppenburg, stehen in dieser Saison noch ganz ohne Ergebnisse da. Der geringste Anteil an Spielen im Bereich Delmenhorst/Oldenburg-Land wurde bisher in der 2. Bezirksklasse der Männer absolviert. Elf bestrittene Partien sind gerade einmal ein Fünftel der regulären Vorrunde.

Für die Oberliga wundert sich Florian Henke aus Hudes erster Mannschaft dennoch etwas über die Regelung. „Vielleicht ist das etwas voreilig. Man hätte ja auch die Saison vielleicht erst mal über den April hinaus verlängern können“, findet die Nummer zwei des TVH. Er rechnet allerdings damit, dass die Spielpause in seiner Liga ebenfalls bis mindestens Ende des Jahres andauern wird, alleine schon wegen der Trainingspause im November. „Im Dezember ohne Training in die Spiele zu gehen, wäre schon schwierig“, meint Henke. Auch die Aufforderung des Staffelleiters, für die im November ausgefallenen Spiele schon Ersatztermine zu benennen, wundert ihn. „Es gibt doch überhaupt noch keine Planungssicherheit, wann es wieder losgehen kann. Jetzt schon nach Terminen zu suchen, macht doch kaum Sinn“, bemerkt Henke.

Ein Vorteil, der sich für die Huder aus der Pause ergeben könnte: Spitzenspieler Peter Igel hat nun etwas mehr Zeit, seine Verletzung weiter auszukurieren. Ob nach der Pause die Nummer drei Ryan Farrell ohne Quarantäne-Bestimmungen aus Irland anreisen dürfte, erscheint dagegen weiter sehr fraglich. Aber auch hinsichtlich des Ligabetriebes ist noch vieles unklar. Wie wird nun mit Vereinswechseln zum 1. Januar umgegangen? Werden die Aufstellungen wie geplant zum neuen Jahr neu sortiert? Bleiben die Spielpläne unverändert, was das Heimrecht angeht? Auf die Verantwortlichen in den Verbänden kommt also noch einiges an Arbeit zu.