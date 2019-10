TV Hude erobert die Tabellenspitze

Felix Lingenau und seine Teamkollegen mussten sich die zwei Siege hart erarbeiten. (INGO MÖLLERS)

Die Tischtennis-Spieler des TV Hude haben in ihren beiden jüngsten Partien deutlich härter kämpfen müssen als am vorangegangenen Doppelspieltag. Am Ende standen aber mit einem 9:7 beim TSV Eintracht Hittfeld und einem 9:3 beim Hundsmühler TV zwei Siege auf der Habenseite, mit denen der TVH die Tabellenführung in der Verbandsliga eroberte.

Ryan Farrell fehlte den Hudern, Hittfeld dagegen konnte die bisher beste Aufstellung der Saison aufbieten. „Gefühlt spielt Hittfeld in 14 von 18 Spielen stark ersatzgeschwächt, nur gegen Hude I und II treten sie mit voller Besetzung an“, bemerkte TVH-Akteur Felix Lingenau augenzwinkernd. Tatsächlich war erstmals in dieser Spielzeit der Ex-Huder Immanuel Mieschendahl an Bord, Klaus Igel hatte im vierten Saisonspiel seinen zweiten Einsatz. Und so entwickelte sich von Anfang an ein Duell auf Augenhöhe. Im oberen Paarkreuz hatte Florian Henke einen schwachen Tag erwischt und verlor sowohl gegen Noppenspieler Igel als auch gegen Rico Buchholz. Dafür hielt sich Felix Lingenau zweimal schadlos. Unten hatte Hude klare Vorteile. Uwe Schmitt und Ersatzmann Christopher Imig gewannen jeweils zweimal souverän.

In der Mitte hatten sich die Gäste dafür wenig ausgerechnet. Marc Engels, der sich während des Spiels wieder am Knöchel verletzte, unterlag sowohl Mieschendahl als auch Linkshänder Ralf Schweneker. Dafür machte Gerrit Meyer sein bisher wohl stärkstes Spiel für den TVH. Gegen die Vorhand-Peitschen von Schweneker war auch er machtlos, gegen Mieschendahl setzte er sich aber mit einer klugen Mischung aus Abwehr und Angriff überraschend mit 3:0 durch. „Das entscheidende Break“, meinte Felix Lingenau. Auch im Doppel trumpfte Meyer an der Seite von Florian Henke, der hier besser agierte als im Einzel, auf. Die beiden gewannen anfangs das einzige Doppel für die Huder und sicherten am Ende gegen Schweneker und Kay Ludewig den hart umkämpften 9:7-Sieg.

Einige enge Duelle

Am nächsten Tag musste der TVH beim Aufsteiger Hundsmühlen auch auf Marc Engels verzichten, für den Dietmar Scherf kurzfristig einsprang. Die Gastgeber hatten schon mit einer knappen Niederlage gegen Lunestedt aufhorchen lassen, die Huder waren also gewarnt. Die Hundsmühler überraschten, indem sie den zuletzt lange verletzten Rene Clauß aufboten. Hude ging trotzdem mit 4:1 in Führung. Nun aber kam es zur spannendsten Phase einer umkämpften Partie. Fast hätte der TVH schon entscheidend wegziehen können. Uwe Schmitt hatte nach einem 1:5-Fehlstart im fünften Satz gegen Johannes Siepker beim 9:9 die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. Hauchdünn verfehlten seine nächsten beiden Vorhand-Topspins aber den Tisch.

Auch Gerrit Meyer verpasste die Gelegenheit, die Führung auszubauen, nur knapp. In einem hochklassigen Abwehrer-Angreifer-Duell gegen Jürgen Jesse vergab er im vierten Satz einen Matchball, um dann im fünften mit 8:11 zu verlieren. Es stand nur noch 4:3 für die Huder, die Vorentscheidung hatten sie verpasst. Nun aber drehte im Gegenzug Christopher Imig gegen Andre Meyer ein schon verloren geglaubtes Spiel noch. Schon in Satz zwei machte er aus einem 6:9 ein 11:9, und im vierten Durchgang wehrte der Huder drei Matchbälle ab. Einmal hatten die Hundsmühler Zuschauer schon gejubelt, Imigs Ball hatte aber die Tischkante noch ganz dünn touchiert. In Satz fünf legte der Huder einen 0:4-Fehlstart hin, setzte sich am Ende aber doch mit 12:10 durch.

Nach Dietmar Scherfs souveränem Punkt zum 6:3 stellte Florian Henke im nächsten Krimi die Weichen endgültig auf Sieg. Sein Kontrahent Marek Janssen hatte im fünften Satz ein 4:9 aufgeholt, am Ende setzte sich aber Henke doch noch mit 11:9 durch. Felix Lingenau und Gerrit Meyer machten dann den Sack zu. „Das war ein mutiger, starker Auftritt der Hundsmühler. 9:3 ist ein bisschen zu hoch, das Spiel war knapper“, fand Florian Henke lobende Worte für den Gegner, der den Hudern lange Paroli bot.

