Tischtennis-Verbandsliga

TV Hude fährt Pflichtsieg gegen Tabellenletzten ein

Andreas Lehmkuhl

Durch ein klares 9:1 behalten Felix Lingenau und Co. die Aufstiegschance in eigener Hand. Derzeit stehen die Huder auf dem Relegationsrang und könnten über diesen die Rückkehr in die Oberliga schaffen.