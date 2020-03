Der Höhenflug der zweiten Huder Mannschaft in der Tischtennis-Verbandsliga scheint beendet zu sein. Nach sieben Siegen in Folge verlor die Reserve des TVH nun gleich zweimal. Bei der Spvg. Oldendorf gab es ein 4:9 und gegen den ESV Lüneburg ein 5:9. „Es war eigentlich klar, dass es nicht immer so weitergehen kann, dass wir alles gewinnen. Dass wir tatsächlich Zweiter werden, war ja auch nicht zu erwarten“, erklärte Finn Oestmann. Seine Mannschaft, die mit dem Ziel in die Saison gegangen war, die Klasse zu halten, könne die Niederlagen deswegen verkraften, ergänzte er.

Die Spvg. Oldendorf war hochmotivert, mit einem Sieg konnte sie letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigen. Dafür hatten die Gastgeber, die meist sehr unterschiedliche Aufstellungen aufbieten, personell alle Register gezogen. Der eigentlich angeschlagene Christoph Chrzanowski wurde im Zweierdoppel aufgeboten. Das verlor dann zwar gegen Finn Oestmann und Marco Stüber, dafür konnte aber das Dreierdoppel der Gastgeber stark gemacht werden. Marcel Seifert und Florian Asmann besorgten gegen Jonas Schrader und Julian Meißner die 2:1-Führung.

Auch im Einzel kamen die Huder nicht so recht in Tritt. „Die Atmosphäre war schwierig. Das, was uns zuletzt so ausgezeichnet hat – die gute Stimmung, der Kampfgeist –, das hat uns ein wenig gefehlt. Und so sind auch Spiele weggegangen, die wir nicht unbedingt hätten verlieren müssen“, erklärte Finn Oestmann. So schien Julian Meißner zum Beispiel gegen Florian Asmann die Partie im Griff zu haben, verpasste dann aber doch noch die Gelegenheit, auf 3:5 zu verkürzen. Und auch Dietmar Scherfs 11:13 im fünften Satz gegen Benjamin Rothkehl fiel in die Kategorie „unglücklich“. Damit war die Partie schon beendet. Umso ärgerlicher für die Huder, da Jonas Schrader am Nebentisch mit 3:0 gegen Asmann gewonnen hatte, der Sieg nun aber nicht mehr zählte.

Motivierte Gegner

Am nächsten Tag trafen die Huder wieder auf einen motivierten Gegner. Der ESV Lüneburg steckt mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt und schob sich mit dem 9:5 auf den Relegationsplatz vor. Die Huder begannen besser als am Vortag und führten schon mit 4:2. Dann allerdings gingen sechs umkämpfte Partien in Folge an die Gäste, drei davon in fünf Sätzen. „Das waren Spiele, die wir zuletzt immer gewonnen haben, als es so super für uns lief“, meinte Finn Oestmann. Dietmar Scherf verkürzte zwar noch einmal auf 5:8, Jonas Schrader kam aber gegen Tim van Ackeren überhaupt nicht ins Spiel und musste nach drei Sätzen den neunten Gegenpunkt zulassen.

„Auch gegen Lüneburg lief es mannschaftlich nicht so gut, wir schienen nicht so heiß zu sein wie in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben eigentlich alle nicht gut gespielt. Vielleicht war das auch eher unsere wahre Leistungsstärke“, erklärte Oestmann. Wichtig sei es nun aber, wieder in die Spur zu finden und in der nächsten Partie in Lunestedt zu punkten. Am 21. März spielt wieder die zweite Mannschaft direkt vor der ersten gegen den gleichen Gegner. Mit einer Wiederholung des Hinspiel-Erfolges gegen den Tabellenzweiten könnte die Reserve dann Hude I schon zum Meister krönen.