Sören Dreier erwischte einen guten Tag und steuerte zwei Siege im Einzel zum Klassenerhalt bei. (INGO MöLLERS)

Durch ein mühsames 9:7 gegen den ESV Lüneburg hat der TV Hude II die Relegation zur Tischtennis-Verbandsliga gewonnen und damit die Klasse gehalten. Da es keinen Absteiger aus der Oberliga in die Verbandsliga Nord gibt, dürfte auch Lüneburg einen Startplatz erhalten können. „Es war aber trotzdem wichtig, die Relegation zu gewinnen, einfach um für die Personalplanung Sicherheit zu haben“, meinte Hudes Finn Oestmann und erklärte weiter: „Es könnte ja theoretisch noch eine höher spielende Mannschaft in die Verbandsliga zurückziehen, sodass es dann doch einen Startplatz weniger geben könnte.“ Da der TuS Sande als Zweiter der Landesliga Weser-Ems auf die Relegation verzichtet hatte, gab es nur das eine Spiel gegen den ESV, den Vizemeister der Landesliga Lüneburg, der damit bereits seine dritte Relegation in Folge spielte.

Dabei blieb es bis zum Schluss spannend. Als Dietmar Scherf gegen Lasse Hinrichs mit einem 12:10 im fünften Satz den Punkt zum 8:6-Gesamtstand geholt hatte, sah es gut aus für Hude. Viele Zuschauer hatten schon gerechnet: Den Gastgebern fehlten nur noch zwei Sätze, um selbst bei einem Unentschieden über das bessere Satzverhältnis Relegationssieger zu werden. Die sollte möglichst schon Florian Krabbe gegen Ersatzmann Bernd Könnecke holen. Beim Stand von 1:1 Sätzen führte der junge Huder auch schon mit 8:6, wurde dann aber immer wieder ausgeblockt und verlor diesen und den nächsten Satz noch.

Nun standen also im Enddoppel Finn Oestmann und Marco Stüber gegen die starken Florian Rathmann und Lars Elvers besonders unter Druck, vor allem nachdem Satz eins klar mit 6:11 verloren gegangen war. Kurios: Oestmann wusste gar nicht, dass noch ein gewonnener Durchgang fehlte. „Ich dachte, wir wären schon durch“, gab er nach der Partie zu. Nach einem 0:3-Start in Satz zwei kamen die Huder immer besser ins Spiel, führten schon mit 10:6 und machten dann den entscheidenden Punkt zum 11:8-Satzgewinn. Am Ende gewannen sie das Doppel mit 3:2 und holten den Punkt zum 9:7-Sieg.

Schon vorher war es während des gesamten Spiels spannend gewesen. Keine Mannschaft hatte sich absetzen können, auch weil anfangs das Huder Doppel drei sehr ärgerlich nach guter Aufholjagd im vierten Satz noch verloren hatte und auch Marco Stüber gegen Abwehrer Florian Rathmann den fast schon sicheren Sieg noch aus der Hand gegeben hatte. Dafür allerdings kämpfte sich der Huder Routinier im Konterduell mit Achim Storck bravourös zurück in die Partie. Nach 0:2-Satzrückstnd lag er auch im vierten Durchgang schon mit 0:4 hinten, kam aber zurück ins Spiel und rang den Lüneburger in der zweiten Einzelrunde noch nieder.

Und auch Florian Krabbe in seinem ersten sowie Dietmar Scherf in seinem zweiten Spiel hatten Kampfgeist bewiesen und nach 1:2-Rückständen noch gewonnen. „Wir haben uns ziemlich durchgequält. Die gedrehten Spiele waren ganz wichtig, und auch, dass Sören Dreier so einen guten Tag hatte und seine beiden Spiele so sicher gewonnen hat“, meinte Finn Oestmann erleichtert.

Damit spielen auch in der kommenden Saison die ersten beiden Mannschaften des TV Hude sicher in der Verbandsliga. Die Erstvertretung hatte die Relegation zur Oberliga erst am letzten Spieltag verpasst.

TV Hude II – ESV Lüneburg 9:7

Oestmann/Stüber – Storck/Könnecke 11:3, 11:7, 11:9; Klaus Krabbe/Florian Krabbe – Rathmann/Elvers 8:11, 2:11, 11:4, 5:11; Scherf/Dreier – Hinrichs/Bomblat 7:11, 11:8, 11:8, 10:12, 8:11; Oestmann – Storck 11:6, 11:5, 11:9; Stüber – Rathmann 11:4, 13:11, 6:11, 8:11, 5:11; Klaus Krabbe – Hinrichs 11:4, 12:10, 5:11, 11:4; Scherf – Elvers 4:11, 5:11, 11:8, 7:11; Dreier – Könnecke 11:6, 5:11, 11:7, 11:4; Florian Krabbe – Bomblat 15:13, 6:11, 9:11, 11:9, 11:8; Oestmann – Rathmann 4:11, 8:11, 2:11; Stüber – Storck 8:11, 8:11, 11:9, 11:3, 11:7; Klaus Krabbe – Elvers 11:5, 9:11, 11:8, 7:11, 5:11; Scherf – Hinrichs 9:11, 11:7, 6:11, 12:10, 11:9; Dreier – Bomblat 11:9, 10:12, 11:6, 11:5; Florian Krabbe – Könnecke 7:11, 11:6, 9:11, 6:11; Oestmann/Stüber – Rathmann/Elvers 5:11, 11:8, 7:11, 11:7, 11:7 ALE