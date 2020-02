Marco Stüber entschied wie alle seine Teamkollegen des TV Hude seine Partien gegen Ritterhude für sich. Auch die Reserve behielt gegen die TuSG souverän die Oberhand. (TAMMO ERNST)

Im Gleichschritt marschieren die erste und die zweite Mannschaft des TV Hude durch die Tischtennis-Verbandsliga. An diesem Spieltag gewannen beide Teams hintereinander deutlich gegen den gleichen Gegner: Zuerst schlug die Reserve die TuSG Ritterhude mit 9:1, danach gewann Hude I mit 9:0, und das mit tatkräftiger Mithilfe eines großen Teils der zweiten Mannschaft.

In den vergangenen beiden Spielzeiten waren alle vier Spiele der Huder Reserve gegen Ritterhude hart umkämpft gewesen. Zweimal hatte es ein 8:8-Unentschieden gegeben, zweimal eine 7:9-Niederlage. Immer hatte Ritterhude im Abstiegskampf zuletzt die Nase vorn gehabt.

Ganz anders in dieser Saison: Hude II schwimmt auf einer Erfolgswelle und das zeigte sich auch an diesem Spieltag wieder. „Wir dürfen keine Mannschaft in dieser Liga leicht nehmen, sonst können wir gegen jeden verlieren“, betonte Finn Oestmann, wusste aber auch: „Wenn wir gut in die Doppel starten, dann spielen wir im Moment auch im Einzel gut.“

Gegen Ritterhude startete der TVH II sogar perfekt. Die Gäste, bei denen der junge Laurin Struß wegen seiner Teilnahme an den Swedish Open der Schüler fehlte, gewannen hier gerade einmal zwei Sätze. Und so ging es im Einzel auch weiter, ganz souverän entschieden die Hausherren Spiel um Spiel für sich bis zum Stand von 8:0.

Julian Meißner musste dann in vier Sätzen gegen Rene Reißig noch den einzigen Gegenpunkt zulassen, Finn Oestmann machte aber gegen Abwehrspieler Maxime Meger den Sack zu und schraubte damit seine Rückrunden-Bilanz im oberen Paarkreuz auf 8:0 Siege. „Momentan läuft es einfach bei uns“, erklärte der Linkshänder.

Und das trifft auch für die erste Mannschaft zu, für die die Meisterschaft immer näher rückt. Eigentlich sollte sie direkt im Anschluss an die Partie der Reserve gegen Ritterhude spielen, aber da die Partie so deutlich verlief, gab es dann doch eine längere Pause.

Die Hälfte der zweiten Mannschaft musste wieder an die Tische. Bei Hude I fehlten Sören Dreier, der wie Struß bei den Swedish Open aktiv war, und außerdem aus beruflichen Gründen Ryan Farrell und Marc Engels sowie der immer noch verletzte Gerrit Meyer. Dafür spielten Oestmann, Uwe Schmitt und Marco Stüber ein zweites Mal. Zudem setzte Hude noch Christopher Imig ein.

Ähnliche Spielverläufe

Auch wenn mit Stüber/Oestmann das erste Doppel der Reserve dabei war, stellten die Huder ihre Paarungen doch etwas anders auf. „Finn und ich haben auch schon einige Male gut miteinander gespielt“, erklärte Felix Lingenau. Oestmann und er hatten dann allerdings gegen Meger und Ersatzmann Rosebrock einige Mühe, wenn Lingenau die Bälle von Rosebrock und Oestmann die von Meger annehmen musste. Und so lagen die Huder im fünften Satz schon mit 1:5 zurück. Nach dem Seitenwechsel standen sie aber wieder besser und Lingenau/Oestmann gewannen noch mit 11:8.

Danach lief das Spiel ähnlich wie schon das der zweiten Mannschaft. „Man hatte schon das Gefühl, dass Ritterhude nicht mehr an die eigene Chance geglaubt hat“, hatte Lingenau erkannt. Normalerweise kenne er die Mannschaft kämpferischer, wunderte er sich. Mit 135 Minuten dauerte das Spiel etwa genau so lange wie das der zweiten Mannschaft. Mit acht verlorenen Sätzen gab die Erstvertretung sogar einen mehr ab, musste aber anders als die Reserve keinen Ehrenpunkt zulassen.

Hude II hat mittlerweile den zu Beginn der Saison angepeilten Klassenerhalt auch rechnerisch sicher und tatsächlich realistische Chancen auf die Vize-Meisterschaft. Hude I könnte vielleicht schon nach dem nächsten Doppel-Spieltag in zwei Wochen die Meisterschaft feiern.