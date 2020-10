Sören Dreier verlor sein erstes Einzel nur knapp und belohnte sich in seinem zweiten Spiel mit einem Sieg. (INGO MOELLERS)

Nach der Partie zählte Felix Lingenau auf, welche Spiele sein TV Hude vielleicht noch hätte gewinnen können. Drei fielen ihm auf Anhieb ein, die aus dem 3:9 gegen den SC Marklohe sogar ein 6:6 hätten machen können. „Das ist natürlich unrealistisch, dass die dann auch alle für uns kommen. Aber alleine, dass man darüber spekulieren kann, ist schon fast eine Sensation“, fand der Huder Routinier.

Die Ausgangslage war klar. Der SC Marklohe gilt als ganz heißer Anwärter auf die Meisterschaft in der Tischtennis-Oberliga. Der Aufsteiger TV Hude nicht, schon gar nicht, wenn die besten drei Spieler fehlen. Peter Igel ist immer noch verletzt, Ryan Farrell fällt weiter wegen der Reisebeschränkungen aus, und gegen Marklohe musste dann auch noch Florian Henke wegen beruflicher Verpflichtungen passen. „So ist es schon fast ein bisschen bitter, dass wir trotzdem gar nicht so weit weg waren“, meinte Lingenau.

Finn Oestmann hatte gegen Marklohes Nummer eins, Florian Buch, keine reelle Siegchance. Sören Dreier aber führte in der ersten Einzelrunde schon mit 2:1 Sätzen gegen Sven Hielscher. Den ersten Durchgang hatte er nur mit 10:12 verloren, ein 3:0 wäre somit gar nicht so unrealistisch gewesen. Den vierten und fünften Satz entschied dann aber der routinierte Markloher für sich. Das zweite Spiel, das auch andersherum hätte ausgehen können, war die Partie von Lingenau gegen Max Kulins. „Normalerweise ein 50:50-Spiel“, erklärte Lingenau. So auch dieses Mal. 9:9 stand es im entscheidenden Durchgang, bevor der Markloher durch einen Netzroller punktete und sich am Ende mit 12:10 durchsetzte.

Unten trumpften dann die Huder Ersatzleute Christopher Imig und Joshua Martin auf. „Standby-Spieler“ Imig punktete mit einem 3:2 gegen die Ballonabwehr von Dennis Lau und Martin überraschte mit einem 3:1 gegen Andre Kamischke. Dass der junge Huder Neuzugang, der vor dieser Saison noch nie höher als in der Bezirksoberliga gespielt hat, seinen regionalligaerfahrenen Kontrahenten besiegen würde – damit hatte wohl kaum jemand gerechnet. Und die nächste ganz dicke Überraschung folgte direkt im Anschluss. Sören Dreier bestätigte den guten Eindruck des ersten Einzels und belohnte sich nun auch durch Zählbares. Das allerdings schien zwischenzeitlich im fünften Satz wieder fraglich. Mit 9:4 hatte der 15-jährige Huder schon geführt, der Ex-Zweitliga-Spieler Florian Buch kam jedoch heran und hatte in der Verlängerung selber zwei Matchbälle. Doch Dreier behielt die Nerven und siegte mit 15:13.

Beim Gesamtstand von 3:4 schien plötzlich sogar etwas zu gehen für den TVH. Nun spielten die Gäste allerdings ihre ganze Klasse aus und zogen mit vier deutlichen Siegen doch davon. Im letzten Duell überzeugte Joshua Martin wieder spielerisch gegen Dennis Lau, nach einer 2:0-Satzführung brachte er aber im dritten Durchgang teilweise deutliche Führungen nicht nach Hause und unterlag in fünf Sätzen. Es war die dritte von Lingenau nach dem Spiel angesprochene nicht unbedingt notwendige Niederlage. „Im Endeffekt muss man aber unbedingt das Positive mitnehmen. Wir haben fast alle am Limit gespielt. Das macht Mut für weitere Spiele“, erklärte Lingenau.

TV Hude - SC Marklohe 3:9

Dreier – Hielscher 10:12, 11:8, 11:8, 7:11, 5:11; Oestmann – Buch 9:11, 1:11, 10:12; Lingenau – Kulins 11:6, 6:11, 9:11, 11:7, 10:12; Engels – Marek 11:8, 4:11, 9:11, 11:13; Imig – Lau 9:11, 11:8, 12:10, 8:11, 11:5; Martin – Kamischke 7:11, 11:9, 11:9, 11:6; Dreier – Buch 11:9, 4:11, 11:8, 8:11, 15:13; Oestmann – Hielscher 9:11, 8:11, 3:11; Lingenau – Marek 7:11, 13:15, 2:11; Engels – Kulins 5:11, 3:11, 12:10, 7:11; Imig – Kamischke 7:11, 8:11, 6:11; Martin – Lau 12:10, 11:7, 11:13, 2:11, 6:11 ALE