Mit 9:3 hat der TV Hude in der Tischtennis-Verbandsliga der Herren gegen den ATSV Habenhausen gewonnen und seinen zweiten Saisonsieg eingefahren. Mit dem Ausgang war Felix Lingenau naturgemäß sehr zufrieden. „Allerdings war es knapper, als das Ergebnis vermuten lässt, die einzelnen Spiele waren oft umkämpft. Wir haben uns trotz so mancher Widrigkeiten gut durchgebissen“, meinte der Huder Routinier. Der verhinderte Ryan Farrell sollte eigentlich durch Christopher Imig ersetzt werden, der allerdings laboriert noch an einer Verletzung, und so sprang Finn Oestmann ein. Lingenau (Knie), Marc Engels (Knöchel) und Gerrit Meyer (Rücken) waren mehr oder weniger stark von ihren alten Blessuren geplagt, und auch Florian Henkes Rücken machte nach dem Einspielen wieder Probleme.

Die Gäste, die den Hudern größtenteils unbekannt waren, hatten mit einem 9:2 gegen Ritterhude am Vortag ein echtes Zeichen gesetzt. In den Doppeln deutete sich dann auch ein schwieriges Spiel für die Huder an. Lediglich Henke und Meyer gewannen gegen Habenhausens Einserdoppel, bei den anderen beiden Paarungen der Gastgeber war noch Sand im Getriebe. In der ersten Einzelrunde ging es sehr ausgeglichen zu, bis auf den souveränen Erfolg von Neuzugang Uwe Schmitt waren alle Partien hart umkämpft – meist aber mit dem besseren Ergebnis für die Huder. Lediglich Meyer musste sich mit 9:11 im fünften Satz gegen Micha Phil Görler geschlagen geben.

Beim Stand von 5:3 folgten zwei Schlüsselspiele: Parallel gingen Finn Oestmann gegen Ali Mohammadpour und Florian Henke gegen Maximilian Wojciechowski in den fünften Satz. Oestmann hatte sich nun besser auf die sehr unkonventionellen Blockbälle des Iraners eingestellt und gewann mit 11:1. Und Henke, der im vierten Satz eine 7:2-Führung vergeben hatte, kämpfte trotz seiner Rückenprobleme den Habenhauser Linkshänder nieder. Er profitierte beim Stand von 9:8 auch von einem verschossenen hohen Ball des Spitzenspielers der Gäste.

Mit der 7:3-Führung im Rücken hatten Felix Lingenau gegen Blockspieler Yannick Möhle und Marc Engels gegen Görler die Chance, den Sack zuzumachen. Im ersten Durchgang hatte Lingenau mit 9:10 zurückgelegen, wehrte den Satzball aber mit tollem Kampf ab, obwohl er von Möhle in die Defensive gedrängt worden war. Damit war der Widerstand des Habenhausers gebrochen, vor allem mit den Rückhand-Topspins Lingenaus konnte er in den nächsten Sätzen wenig anfangen. „Schön, dass die Saison jetzt richtig losgegangen ist. Das erste Spiel gegen unsere Zweite zählt für mich nicht so richtig“, sagte Lingenau. Bis zur nächsten Partie in Ritterhude am 4. Oktober geht es für seine Mannschaft nun vor allem darum, die Blessuren auszukurieren.

TV Hude – ATSV Habenhausen 9:3

Lingenau/Schmitt – Wojciechowski/Mohammadpour 8:11, 9:11, 11:8, 6:11; Henke/Meyer – Görler/Patrick Möhle 11:2, 12:10, 12:10; Engels/Oestmann – Yannick Möhle/Gomez 7:11, 13:11, 9:11, 10:12; Henke – Yannick Möhle 11:7, 11:9, 12:14, 11:6; Lingenau - Wojciechowski 14:16, 11:4, 11:13, 11:4, 11:7; Engels – Patrick Möhle 11:9, 11:9, 9:11, 11:8; Meyer – Görler 11:8, 9:11, 2:11, 11:8, 9:11; Schmitt – Gomez 11:9, 12:10, 11:5; Oestmann – Mohammadpour 11:8, 9:11, 11:7, 6:11, 11:1; Henke - Wojciechowski 11:4, 11:8, 9:11, 8:11, 11:8; Lingenau – Yannick Möhle 12:10, 11:4, 11:6; Engels – Görler 11:6, 11:6, 11:8 ALE