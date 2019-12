Florian Henke entschied sowohl gegen Lüneburg als auch gegen Lunestedt seine Einzel für sich. (INGO MöLLERS)

Hude. Drei Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten TSV Lunestedt II hatte sich der Tischtennis-Verbandsligist TV Hude nach dem letzten Hinrundenspiel erhofft – und so kam es auch. Allerdings lief doch nicht alles perfekt, denn die Huder vergaben beim 8:8 gegen Lunestedt die unerwartete Chance auf sogar fünf Zähler Vorsprung und damit schon eine Vorentscheidung im Meisterschaft-Kampf. Am Tag zuvor hatten der TVH beim ESV Lüneburg mit 9:3 noch eine Pflichaufgabe erüllt.

In Lüneburg hatte direkt zuvor die zweite Huder Mannschaft mit 9:7 gewonnen (Artikel auf dieser Seite). Mit Finn Oestmann, Marco Stüber und Christopher Imig konnten sich drei Spieler der Reserve das Duschen sparen, sie mussten gleich wieder für die erste Mannschaft ran, in der Ryan Farrell und Marc Engels fehlten. Wie schon in der Vorwoche, als beide Teams nacheinander gegen Oldendorf gespielt hatten, schien der Widerstand der Gegner durch die erste Niederlage gebrochen und so klang auch Florian Henkes Fazit fast identisch wie das von Engels sieben Tage zuvor: „Die Niederlage gegen die Zweite und unser 3:0 aus den Doppeln hat Lüneburg schon den Zahn gezogen“, erklärte Hudes Nummer eins. Nur Finn Oestmann und Christopher Imig mussten der Doppel-Belastung Tribut zollen, zudem verlor Felix Lingenau gegen Lars Elvers. „Obwohl ich das Spiel durchgängig diktiert und nie das Gefühl hatte, verlieren zu können“, wunderte sich der Routinier.

Hude verspielt Führung

Auch gegen den TSV spielte erst die zweite Mannschaft der Huder – und bescherte der ersten mit einem überraschenden 9:6 die Möglichkeit, sich weit vom Tabellenzweiten abzusetzen. Bei dem fehlte die Nummer eins, Anton Depperschmidt, der in der Oberliga-Mannschaft gebraucht wurde. Bei den Hudern waren Farrell und Engels wieder dabei. Sören Dreier musste dieses Mal in der ersten und zweiten Mannschaft ran.

Ganz souverän waren die Huder mit 4:1 in Führung gegangen. Es schien zu laufen wie am Vortag. Doch Lunestedt ließ sich nicht entmutigen und kämpfte weiter. „Enttäuschend, dass wir den Faden verloren haben. Aber Lunestedt hat sich den Punkt dann auch verdient“, meinte Marc Engels. Bei 7:5-Führung musste er sich 2:3 gegen den starken Matthias Wilbrand geschlagen geben. Danach war Uwe Schmitt an der Reihe, der sich am Tag zuvor noch im oberen Paarkreuz der Reserve in Topform präsentiert. Im ersten Einzel gegen Lunestedts jungen Ersatzmann Luca Strauß hatte er überraschend 1:3 verloren. Gegen das sehr unkonvtionelle und unangenehme Noppenspiel von Linkshänder Uwe Runge schien Schmitt gut zurechtzukommen. Bei 2:0 Satzführung und 11:10 vergab er den ersten Matchball. Runge kam immer besser ins Spiel und gewann die Sätze drei und vier. Im fünften Satz hatte Schmitt dann bei 10:7 die nächsten drei Matchbälle. Wieder nutzte er aber seine Chancen nicht und musste sich noch geschlagen geben.

Nach Dreiers klarem 3:0 ging es mit einem 8:7 in das Enddoppel. Hier schienen Florian Henke und Gerrit Meyer, der aus taktischen Gründen nur im Doppel eingesetzt wurde, nach dem 11:5 im ersten Satz auf einem guten Weg. Doch im gleichen Maße wie die Lunestedter sich steigerten, wurden die Huder unsicherer und unzufriedener, verloren die nächsten beiden Sätze in der Verlängerung und den vierten dann ganz deutlich. Und so sind es nun statt der möglichen fünf Puntke Vorsprung vor dem TSV doch nur drei. „Umso wichtiger, dass die Zweite gewonnen und Lunestedt für uns so doch auf Distanz gehalten hat“, fasste Marc Engels den Spieltag zusammen.