Felix Lingenau war nur einer von zwei Stammspielern, die bei Saisonfinale an der Platte für den TV Hude standen. (INGO MOELLERS)

Dissen. In seinem finalen Saisonspiel hat der TV Hude seine Chance auf den Aufstieg in die Tischtennis-Oberliga noch verspielt. Mit einem Sieg bei der TSG Dissen hätte der TVH die Aufstiegsrelegation gegen den Oberliga-Achten und den Zweiten der Verbandsliga Süd erreicht. Für die personell gebeutelten Huder stand am Ende aber ein 7:9 zu Buche, sodass nur Rang drei in der Abschlusstabelle der Verbandsliga Nord übrig blieb.

Eine halbe Stunde vor Spielbeginn in Dissen hatte der TSV Lunestedt II im Fernduell mit einem 9:1 beim MTV Jever II vorgelegt. Aufgrund des deutlich schlechteren Spielverhältnisses benötigte Hude also einen Sieg, um wieder vorbeizuziehen. Schon im Vorfeld hatten die Huder viel Respekt vor dieser Partie. Dissen spielt noch mit dem für die Verbandsliga mittlerweile ungewohnten Zelluloidball – ein klarer Heimvorteil, wie die Bilanz von nun 15:3 Punkten (bei einer Auswärtsbilanz von 2:16) belegt. Außerdem war schon im Vorfeld klar, dass die personelle Situation schwierig sein würde. Wegen Verletzungen und andere Verpflichtungen bekamen die Huder mit Florian Henke und Felix Lingenau gerade einmal zwei nominelle Stammspieler zusammen. In Finn Oestmann, Marco Stüber, Dietmar Scherf und Christopher Imig stand aber zumindest starker Ersatz zur Verfügung.

Fünfte Sätze gehen an Dissen

Im Doppel pokerten die Huder und stellten Lingenau und Henke zum ersten Mal seit über zwei Jahren wieder gemeinsam als Doppel eins auf. „Vielleicht war das ein Fehler. Früher haben wir nicht perfekt zusammengespielt, wir dachten aber, dass das nun besser funktioneren müsste“, meinte Lingenau. Stüber und Oestmann gewannen 3:1 gegen Dissens Doppel eins, Lutz Heitz/Jannis Lippold. Dafür verloren allerdings Lingenau und Henke mit 8:11 im fünften Satz gegen die stark aufspielenden Jan-Hendrik Gessat und Janis Redeker. Nachdem Imig/Scherf trotz einer 2:0-Satzführung noch mit 9:11 im fünften Durchgang unterlegen waren, stand der Turnverein gleich unter Druck. „Angesichts eines 1:2 in den Doppeln haben wir uns vielleicht verpokert. Allerdings wäre auch ein 3:0 drin gewesen“, meinte Lingenau.

Mit zwei souveränen Siegen holten er und Henke dann wieder die Führung zurück, allerdings war danach nur noch Finn Oestmann in der ersten Runde erfolgreich. Marco Stüber gegen Jan Hendrik Gessat und Dietmar Scherf gegen Hermann Sieker verloren jeweils in fünf Sätzen. Im Duell der Spitzenspieler musste sich darüber hinaus Florian Henke einem gut aufgelegten Lutz Heitz geschlagen geben. „Das war nach den Doppeln der zweite richtige Rückschlag. Oben hatten wir schon vier Zähler eingeplant“, berichtete Lingenau.

Nun stand sein Team immer stärker unter Druck, nur noch eine Partie durfte verloren gehen. Diesen Druck merkte man dem einen oder anderen Akteur auch an, so manches Duell wirkte etwas verkrampft. In der Mitte verloren Oestmann 1:3 gegen Gessat und Stüber 2:3 gegen Redeker. Damit war die Entscheidung gefallen, die letzten Aufstiegschancen waren begraben. Da half es auch nichts, dass sich Christopher Imig und Dietmar Scherf jeweils mit 11:9 im fünften Durchgang behaupteten – es waren die ersten beiden erfolgreichen Entscheidungssätze der Huder.

Im Schlussdoppel war die Luft raus, der TVH zog in der Summe mit 7:9 den Kürzeren. „Natürlich war das erst mal sehr ärgerlich, wir hatten ja auch genügend Möglichkeiten zu gewinnen“, resümierte Lingenau angesichts von 35:32 Sätzen für seine Mannschaft. Am enttäuschendsten sei der verpasste Oberliga-Aufstieg für Florian Henke und Finn Oestmann, die vom Potenzial her in diese Liga gehörten, erklärte Lingenau und ergänzte: „Auch in Sachen Neuzgänge hätte das unsere Position natürlich gestärkt.“ Für den Rest der Mannschaft sei der verpasste Aufstieg zwar ärgerlich, aber nicht ganz so schlimm. Das Saison-Fazit des Huder Urgesteins fiel trotz der Niederlage insgesamt positiv aus: „Angesichts der vielen Ausfälle haben wir dennoch eine tolle Saison gespielt. Der Aufstieg oder zumindest die Relegation wären das I-Tüpfelchen gewesen, das den immensen Aufwand gekrönt hätte. Damit konnte man aber nicht unbedingt rechnen. Kompliment an alle, vor allem an die Ersatzspieler. Das war dieses Jahr alles schon sehr kräftezehrend.“