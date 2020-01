Talent Sören Dreier gewann zwei Einzel und ein Doppel und hatte so einen großen Anteil am Huder Erfolg beim heimstarken ATSV Habenhausen (INGO MöLLERS)

Bremen. Mit einer konzentrierten Leistung hat sich der TV Hude beim ATSV Habenhausen mit 9:2 durchgesetzt und bleibt damit in der Tischtennis-Verbandsliga weiter auf Meisterschaftskurs. „Ein Meilenstein in Richtung Meisterschaft. Das Spiel war aber intensiver und knapper als es das Endergebnis aussagt“, meinte das Hude-Urgestein Felix Lingenau.

Vor allem der Start hätte auch anders laufen können: Sowohl Sören Dreier und Marc Engels als auch Florian Henke und Gerrit Meyer gewannen im Doppel hauchdünn mit 12:10 im fünften Satz. Während Henke/Meyer dabei zwei Matchbälle ihrer Kontrahenten Micha Phil Görler/Patrick Möhle abwehren mussten, hatten Engels und Dreier nach 0:2-Satzrückstand die Partie gerade noch umbiegen können. Mit einem sicheren Sieg sorgte dann das Huder Dreierdoppel für einen perfekten Start.

Oben legten Sören Dreier und Florian Henke gegen Blockspieler Yannick Möhle und Linkshänder Maximilan Wojciechowski nach. In der Mitte lief es dann nicht so gut für den TVH. Gerrit Meyer musste sich wie schon im Hinspiel dem jungen Görler geschlagen geben. Allerdings wurde der Huder auch von einem eingeklemmten Rückennerv stark behindert, der für Taubheitsgefühle in Meyers Schlaghand sorgte. Felix Lingenau nutze gegen Patrick Möhle zwei Matchbälle nicht und verlor 10:12 im fünften Satz. Dies sollten aber die einzigen Gegenpunkte bleiben.

Unten siegten Finn Oestmann und Marc Engels souverän, Florian Henke gewann oben gegen Yannick Möhle noch nach 2:7-Rückstand im fünften Satz. Im bereits letzten Einzel zeigte Sören Dreier sich gut erholt von den beiden Niederlagen gegen die eigene Zweite in der Vorwoche und machte mit seinem Sieg gegen Wojciechowski den 9:2-Sieg perfekt. „Im Grunde spiegelte unser Spiel in Habenhausen die gesamte Trainingswoche wider. Wir sind von Anfang bis Ende sehr konzentriert zu Werke gegangen und haben uns entsprechend belohnt“, erklärte Felix Lingenau.

Sein Team hatte im Vorfeld viel Respekt vor der Heimstärke der Habenhauser. Der ATSV spielt mit einem wenig verbreiteten Ball, der ein sehr ungewöhnliches Absprungverhalten hat. In den letzten zweieinhalb Jahren hatte Habenhausen so zu Hause bis dato 46:6 Punkte geholt (bei 23:27 auswärts), auch Hude II hatte beim 2:9 im Hinspiel große Probleme mit den Bällen.

Eigentlich werden diese in der Beschaffenheit nicht mehr produziert und sind nicht mehr erhältlich. Tischtennis-Fachhändler Gerrit Meyer hatte aber seine Beziehungen spielen lassen, und so hatte der Ex-Nationalspieler und Geschäftsführer des Herstellers, der Bremer Peter Franz, extra letzte Restbestände per Fahrrad zu Meyer in den Laden gebracht. Und mit diesen hatten die Huder in der Woche vor dem Spiel intensiv trainiert, einige Spieler sogar noch am Sonnabend als Gäste des TTSC 09 in Delmenhorst. „Während andere in Habenhausen Luftlöcher schlagen, waren wir vorbereitet und wussten, was mit dem Ball möglich ist und was nicht“, erklärte Lingenau.

Mit viel Respekt geht der TVH auch in das nächste Spiel bei der TSG Dissen am kommenden Sonnabend. „Dissen ist ebenfalls sehr heimstark. Letzte Saison haben wir in Dissen im letzten Saisonspiel die Vizemeisterschaft verspielt. Da haben wir noch eine Rechnung offen“, blickte Lingenau voraus.

Weitere Informationen

ATSV Habenhausen – TV Hude 2:9

Yannick Möhle/Gomez – Dreier/Engels 11:6, 11:5, 9:11, 9:11, 10:12; Görler/Patrick Möhle – Henke/Meyer 5:11, 11:8, 11:9, 10:12, 10:12; Wojciechowski/Rudolph – Lingenau/Oestmann 2:11, 7:11, 12:10, 6:11; Yannick Möhle – Dreier 6:11, 11:8, 7:11, 11:13; Wojciechowski – Henke 5:11, 11:4, 7:11, 7:11; Görler – Meyer 11:4, 7:11, 11:2, 11:5; Patrick Möhle – Lingenau 8:11, 11:5, 11:9, 4:11, 12:10; Gomez – Oestmann 10:12, 11:9, 12:14, 5:11; Rudolph – Engels 8:11, 4:11, 8:11; Yannick Möhle – Henke 5:11, 8:11, 11:7, 11:3, 9:11; Wojciechowski – Dreier 7:11, 10:12, 11:3, 9:11 ALE