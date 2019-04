Ryan Farrell schaffte das Break gegen einen der beiden Topspieler Westercelles im oberen Paarkreuz und steuerte zudem im Doppel wichtige Zähler zum knappen 9:7-Erfolg bei. (INGO MÖLLERS)

Westercelle. Mit einem echten Kraftakt hat sich der TV Hude die Chance auf die Vizemeisterschaft und den Relegationsplatz in der Tischtennis-Verbandsliga erhalten. Die Huder gewannen mit 9:7 beim Tabellenvierten VfL Westercelle. „Das Spiel war von so vielen Drucksituationen geprägt, das ging an die Substanz. Wir konnten uns gar nicht so richtig ausgelassen über den Sieg freuen“, erklärte Spielführer Felix Lingenau.

Eigentlich waren die Huder zuversichtlich nach Westercelle gefahren, die aktuell wohl bestmögliche Mannschaft stand zur Verfügung. Dann aber der Schock: Gerrit Meyer verletzte sich beim Einspielen am Rücken. Der zunächst befürchtete Bandscheibenvorfall war es zwar nicht, wie sich im Nachhinein herausstellte, doch die schmerzhafte Verletzung machte einen Einsatz unmöglich. Ersatz war nicht dabei, und so gingen die Huder mit der Hypothek von drei kampflosen Gegenpunkten ins Spiel.

Angesichts des starken Spitzenpaarkreuzes der Gastgeber und einer 0:4-Bilanz in den Doppeln des Hinspiels musste es nun schon ideal laufen, um im Rennen um den Relegationsplatz zu bleiben. „Es gab eine ganze Menge Muss-Siege für uns. Das hat man auch gemerkt, unter diesem Druck haben nicht alle immer ihr bestes Tischtennis spielen können“, meinte Lingenau.

Immerhin funktionierten die Start-Doppel aber schon mal deutlich besser als im Hinspiel: Mit einer 2:1-Führung für den TVH ging es in die Einzel. Hier allerdings ging Westercelle dann mit 4:2 in Front, inklusive der zweiten kampflosen Niederlage von Meyer sogar mit 5:2. In den nächsten drei Spielen wurden die Huder aber ihrer jeweiligen Favoritenrolle gerecht, auch wenn Finn Oestmann es gegen Westercelles Youngster Ben Ziesler spannend machte und sich im fünften Satz erst mit 12:10 durchsetzte. Ryan Farrell schaffte oben dann gegen Lukas Brinkop das wichtige „Break“, und fast hätte auch Florian Henke nachgelegt, doch er musste sich nach 2:1-Satzführung noch Andres Oetken geschlagen geben.

Im nächsten Einzel hätte die Partie dann wieder kippen können. Lingenau lag gegen Christoph Bruns schon mit 8:10 im fünften Satz hinten. Insgesamt drei Matchbälle wehrte der Huder ab, um seinen ersten eigenen dann zum 13:11 zu verwandeln. Oestmann erhöhte zum 8:6 für die Huder, doch Marco Stüber gelang es gegen Ziesler nicht, den Sack zuzumachen. Und so standen Ryan Farrell und Florian Henke im Enddoppel wieder unter großem Druck. Ihnen standen Brinkop und Bruns gegenüber – mit bis dahin 14:3 Siegen die zweitbeste Paarung der Liga –, die das Schlussdoppel des Hinspiels mit 3:1 für sich entschieden hatten.

Vier Sätze lang war das Spiel ausgeglichen, den fünften gewannen dann aber Farrell und Henke zur Beruhigung ihrer Mitspieler mit 11:4, sodass die Huder sich im Fernduell mit dem TSV Lunestedt II wieder auf den zweiten Tabellenplatz schoben. „Unser Anspruch war schon, das Spiel zu gewinnen, unter diesen Voraussetzungen war das aber ein ganz schwerer und wichtiger Erfolg“, meinte Felix Lingenau.