Dennis Geiger (rechts) lieferte eine gute Partie im Dress des TV Jahn Delmenhorst ab. Er erzielte das wichtige 1:0 für die Gastgeber. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Noch Minuten nach dem Abpfiff ist Trainer Arend Arends ganz begeistert und euphorisiert vom Auftritt seiner Mannschaft gewesen: Mit 3:1 (0:0) gewann der TV Jahn Delmenhorst gegen den FC Huntlosen und baute damit sein Polster auf die Abstiegszone der Fußball-Kreisliga aus – bei einem Spiel mehr auf dem Konto hat Jahn sechs Punkte Vorsprung. "Das war ein enorm wichtiger Erfolg für uns. Einfach überragend", sagte Arends mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Gerettet ist der TV Jahn durch den Dreier noch keinesfalls, aber der Erfolg schürt Hoffnung.

Hoffnung darauf, dass es aus dem Tabellenkeller rausgeht. Und Hoffnung darauf, dass das Glück nun auch mal auf Jahn-Seite ist. "Wir kommen da unten nur als Einheit raus, wir müssen engagiert sein. Wir standen vor der Partie mit dem Rücken zur Wand, haben aber eine tolle Moral und einen starken Willen an den Tag gelegt", schwärmte Arends.

Tatsächlich spielten die Violetten eine starke zweite Hälfte. Neben der Einstellung zeigten die Gastgeber auch immer wieder gute fußballerische Ansätze. Auf der Sechser-Position wusste beispielsweise der A-Jugendliche Jan Adolph zu überzeugen. Marvin Schwingel beackerte derweil die Außenbahn und scheute keinen Weg – nur zwei der Spieler, die Trainer Arends hervorhob. Letztendlich gewann seine Mannschaft aufgrund der zweiten 45 Minuten verdient, doch zur ganzen Wahrheit gehört eben auch: In Durchgang eins bewegte sich die Partie auf einem durchwachsenen Niveau. Keinesfalls war abzusehen, dass die zweite Hälfte recht unterhaltsam werden würde.

Die Gastgeber hatten zwar mehr Ballbesitz, was sie mit diesem aber anstellen sollten, wussten sie offenbar nicht so richtig. Denn nach einer ersten Halbchance durch Marcel Maus in Minute vier passierte lange Zeit erst mal nichts mehr. Die Härte, die der Gast an den Tag legte, zeigte Wirkung bei der Arends-Elf. Gerade auf den Außenbahnen gingen die TV-Spieler nicht mit der letzten Entschlossenheit dem Ball hinterher, da ihr Gegenspieler dann meist schon zur Grätsche angesetzt hatte. Offensiv hatte Huntlosen dagegen nicht wirklich viel Interesse daran, einen geordneten Spielaufbau zu betreiben. Vielmehr droschen die Gäste den Ball meist aus der eigenen Hälfte in die Spitze. Weil die Offensivleute des FC die Bälle aber nicht festmachen konnten und die Jahn-Abwehr relativ sicher stand, brachten diese Versuche nichts ein. Kurz vor dem Pausenpfiff nahm die Partie etwas Fahrt auf. Beide Mannschaften tauchten nun vermehrt gefährlich im gegnerischen Strafraum auf. Etwas Zählbares bejubelte trotzdem kein Team.

Jahn startete vielversprechend in Durchgang zwei: In der Zentrale fielen dem Gastgeber nun bessere Lösungen ein. Dass die Pässe nun öfters ihr Ziel fanden, half dabei ungemein. Dagegen gerieten die Gäste ins Schwimmen und hatten Glück, dass Jahn einige gute Möglichkeiten ausließ. Beispielsweise eine Dreifach-Chance, an deren Ende Maus aus fünf Metern über das FC-Gehäuse köpfte (60.). In Minute 68 war es dann aber soweit: Nach einem Stellungsfehler der FC-Abwehr lief Dennis Geiger allein auf Torhüter Niko Eilks zu und schob zum 1:0 ein. Wenig später war das Glück dann aufseiten der Jahner, als ein Freistoß von FC-Kapitän Sebastian Merz aus gut 35 Metern über die Latte strich – Arends ballte die Faust und jubelte. "Nach dieser Szene wusste ich, dass wir gewinnen werden. Zuletzt sind solche Bälle immer reingegangen. Nun haben wir unser Glück erzwungen", sagte Arends.

Zwar glich Huntlosen nach einem Eigentor von Sean Gradtke noch zum 1:1 aus (83.), doch das erschütterte die Gäste nicht. Ganz im Gegenteil. Es stachelte sie an, und sie wurden belohnt: Eilks parierte einen ersten Versuch noch, den Abpraller verwandelte Maus zum 2:1 (88.). In der 90 Minute stand Eilks ein weiteres Mal im Mittelpunkt, als er einen Ball aufnahm und einen Jahner dabei leicht, aber offensichtlich, trat. Folgerichtig flog er mit Rot vom Platz. Den fälligen Strafstoß verwandelte Alexander Sinn zum 3:1-Endstand (90.+5).