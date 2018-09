Nach vier Niederlagen am Stück gelingt es dem TV Jahn Delmenhorst mit Dennis Geiger im Freitagabend-Flutlichspiel, drei Punkte gegen RW Hürriyet einzufahren. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Nach vier klaren Niederlagen in Folge hat der TV Jahn Delmenhorst in der Fußball-Kreisliga den ersehnten Dreier eingefahren. Mit einem verdienten, aber zum Schluss sehr wackeligen 4:3 (3:0)-Erfolg über Rot-Weiß Hürriyet Delmenhorst setzten sich die Violetten wieder etwas von den Abstiegsplätzen ab. Beinahe wäre das Derby in der 66. Minute noch gekippt: Jahn hatte soeben durch den sehr agilen Timo Höfken das 4:1 erzielt, unmittelbar darauf sah Hürriyets Berat Uyar eine diskutable Rote Karte. Zu zehnt wurde RWH plötzlich wach, kam auf 3:4 heran und strapazierte die Nerven der nicht vor Selbstvertrauen strotzenden Jahner erheblich.

Was war passiert? Miles Meyer hatte Höfken steil geschickt, der eiskalt sein drittes Saisontor erzielte. Beim Pass wurde Meyer von Berat Uyar gefoult. Meyer blieb liegen, Uyar reklamierte Schauspielerei und zog Meyer energisch wieder auf die Beine. Dafür verwies Schiedsrichter Burhan Akyol den Hürriyet-Stürmer des Platzes. Es gab minutenlange Diskussionen – und anschließend ein völlig anderes Spiel. „Die Rote Karte hat Hürriyet wieder ins Spiel gebracht“, hatte Jahn-Trainer Arend Arends erkannt. „Vorher waren wir klar die bessere Mannschaft, am Ende haben wir sogar noch etwas Glück gehabt.“ Sehr prägnant formulierte es Hürriyets Coach Deniz Ekici: „Es war ein chaotisches Spiel.“

Seine Mannschaft konnte den Rückenwind vom ersten Saisonsieg in der Vorwoche zunächst in keinster Weise mitnehmen. Im Gegenteil: „Wir haben die erste Halbzeit völlig verpennt“, schimpfte Ekici. Schon nach drei Minuten nutzte Marcel Maus einen Hürriyeter Ballverlust und schickte Timo Füller, dessen Pass einmal quer durch den Fünfer rollte, bis Dennis Geiger ihn am zweiten Pfosten zum 1:0 einschob. Auch beim zweiten Treffer war Hürriyet zu passiv, wieder war Füller der Vorlagengeber. Seinen Schuss wehrte Torwart Maximilian Machoczek noch ab, doch den Abpraller drückte Paul Leis zum 2:0 über die Linie (27.). Leis hatte schon vorher Leistenbeschwerden signalisiert und um seine Auswechslung gebeten. „Das Tor hat Paul mit letztem Einsatz gemacht, danach ging nichts mehr“, lobte Arends die finale Aktion von Leis, der fast vom Platz getragen werden musste.

Jahn dominiert in Halbzeit eins

Trotzdem waren die Violetten weiter bestimmend und Hürriyet immer noch nicht aufgewacht. Linksverteidiger Miles Meyer lief nach einem langem Pass ungehindert bis zum Elfmeterpunkt durch und schloss ins rechte Eck ab – das 3:0 (39.). „Die Führung war hochverdient, wir hätten sogar noch höher führen können“, meinte Arends, der mit Beginn von Halbzeit zwei aktivere Gäste sah. Besonders Kapitän Hakan Kahraman suchte und gewann fast jeden Zweikampf, leitete mit seinem Steilpass auch das 1:3 (58.) ein. Uyar erzielte mit einem Lupfer sein bereits fünftes Saisontor. Trotzdem gab es weiter große Lücken bei den Gästen, so konnte Füller völlig frei auf das Tor von Machoczek zulaufen, vergab jedoch das fällige 4:1 (62.).

Das gelang Höfken vier Minuten später. Jedoch: „Die Rote Karte hat uns wachgerüttelt“, schilderte Ekici das plötzliche Umdenken seiner Mannschaft in Unterzahl. Zwar hätten Pascal Hoppe (70.) und Meyer (84.) nachlegen können, doch spätestens mit dem 2:4 von Jewgeni Pluschnikow (76.) schöpfte Hürriyet wieder Hoffnung. Jahn merkte man das fehlende Selbstvertrauen aufgrund der vorhergehenden Negativserie an. Nach Flanke von Kadir Gür erzielte Cenan Coskun sogar das 3:4 (85.), „und danach kommen wir richtig ins Schwimmen“, berichtete Arends.

Am Ende retteten die Gastgeber den Erfolg vor 80 Zuschauern aber ins Ziel. „Wir haben verdient verloren“, gestand Hürriyet-Trainer Ekici, dessen Mannschaft in der fünfminütigen Nachspielzeit zwar viel Druck machte, sich aber keine klare Möglichkeiten zum Ausgleich mehr erarbeitete.