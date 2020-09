Die Jahn-Frauen beglückwünschen Neele Detken (Nummer 11) zu ihrem Führungstor. Die Violetten legten insgesamt sieben weitere Treffer nach. (INGO MÖLLERS)

Auch wenn das Ergebnis am Ende um ein paar Tore zu hoch ausfiel, haben die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst ihre Erstrundenpartie im DFB-Pokal verdient gewonnen. Mit 8:1 (2:1) setzten sich die Violetten gegen den ATS Buntentor durch. Beide Teams treffen am kommenden Sonntag zum Auftakt der Regionalliga Nord erneut aufeinander. Die zweite Runde wird Anfang Oktober ausgelost und erfolgt nach regionalen Gesichtspunkten. So kann Jahn zum Beispiel auf den VfL Wolfsburg oder Werder Bremen treffen, nicht aber auf Bayern München.

Gegen Buntentor setzte Coach Jörg Beese auf ein 3:4:3-System. Jahn schaltete nach Ballgewinnen schnell um und agierte immer wieder mit Steck- und Steilpässen auf die Außenbahnen gegen die sehr hoch stehenden Bremerinnen. Vor allem Neele Detken auf rechts nutzte ihren Geschwindigkeitsvorteil immer wieder. Bereits nach sechs Minuten hätte die Jahn-Stürmerin die Führung besorgen können, doch sie scheiterte im Eins-gegen-eins an Torfrau Anna-Catharina Bockhorn. Die trat in der Folge jedoch zweimal bei Rückpässen über den Ball. Beim ersten Mal brachte Nathalie Heeren den Querschläger nicht im Kasten unter, beim zweiten Mal machte es Detken besser, die das Leder aus 18 Metern zum 1:0 ins Tor lupfte (11.). Olivia Kulla hätte kurz darauf erhöhen können, zielte aus acht Metern jedoch zu ungenau (15.).

Glück hatte Jahn nach einer Ecke in Minute 26, die Jana Rietmann an die Latte köpfte. Insgesamt zeigte die Beese-Elf jedoch eine starke Defensivleistung und ließ kaum etwas zu, konterte aber immer wieder gut. Erneut Detken war es, die nach Heeren-Pass noch eine Gegenspielerin umkurvte und dann die ATS-Torfrau tunnelte – 2:0 (36.). Nun folgte jedoch ein Bruch im Spiel der Violetten. „Mit den ersten 40 Minuten war ich sehr zufrieden. Die Spielerinnen haben gemacht, was sie sollten. Doch dann haben wir uns einlullen lassen und um das Gegentor gebettelt“, sagte Beese. Für das 1:2 zeichnete Aline Stenzel verantwortlich, die nach einer Flanke aus dem Halbfeld einen Schritt schneller als Julia Kastens war.

Jahn nimmt Buntentor auseinander

Nach dem Seitenwechsel spielte Jahn sehr effizient. Heeren nutzte einen Stockfehler von ATS-Kapitänin Ylenia Sachau zum 3:1 (51.). Nur kurz darauf fiel die Entscheidung zum 4:1. Nach einem langen Ball war Detken frei durch, legte auf die mitgelaufene Julia Hechtenberg ab, die nur noch einschieben musste (56.). Nathalie Martens traf auf der Gegenseite zwar noch mal die Latte (65.), doch im Gegenzug markierte Heeren das 5:1 mit einem Flachschuss. Buntentor steckte spätestens jetzt auf und verlor defensiv komplett die ohnehin schon geringe Ordnung. Emilia Reck chippte das Leder zum 6:1 in die Maschen. Den schönsten Treffer des Tages erzielte Stefanie Herzberg nach 82 Minuten: Eine genaue Flanke von Jessica Schlegel nahm sie volley mit der Innenseite. Beim folgenden 8:1 musste sie nur ins leere Tor schießen (85.).