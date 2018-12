Delmenhorst. Das Abenteuer 2. Bundesliga liegt hinter den Frauen des TV Jahn Delmenhorst – und die Rückkehr in die Regionalliga gestaltete sich schwieriger als erwartet. Doch in den letzten Wochen vor der Winterpause fanden die Fußballerinnen wieder in die Spur und schoben sich so auf den dritten Tabellenplatz vor. Dabei kamen sie von ganz unten: Am vierten Spieltag stürzten die Violetten zwischenzeitlich auf den letzten Rang ab. In den folgenden acht Partien gingen die Schützlinge von Trainer Claus-Dieter Meier fünfmal als Siegerinnen vom Feld und teilten zweimal die Punkte.

Die Entwicklung der Mannschaft lässt sich gut am letzten Spiel vor der Winterpause ablesen. Es stand der Rückrundenauftakt bei Holstein Kiel an. Zum Saisonstart im August siegten die Damen aus der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins in Delmenhorst mit 4:3 und hatten nach dem Abschluss der Hinrunde Platz drei inne. Im zweiten Aufeinandertreffen setzten sich die Violetten in Kiel verdient mit 3:1 durch und verdrängten den Gegner von Platz drei. „Jetzt schauen wir drei Monate auf die Tabelle und sind Dritter. Das ist positiv. Wenn du auf Platz acht oder neun überwinterst, musst du gleich unbedingt gewinnen. Langfristig war der Sieg sehr wichtig“, sagte Jahn-Coach Meier. Auf einem solchen Platz stünden die Violetten, hätten sie in Kiel verloren. So eng ist die Liga.

Nur neun Heimpunkte

Zwischen Jahn und der TSG Burg Gretesch auf Platz sechs liegen nur ein Punkt und ein Tor, selbst der Achte (Walddörfer SV) ist nur drei Punkte und zwei Tore zurück, auf Platz zehn (TuS Büppel) haben die Violetten fünf Zähler Vorsprung. Direkt dahinter auf dem ersten Abstiegsrang steht der FC St. Pauli mit elf Punkten. Selbst der TSV Limmer als Tabellenletzter ist mit neun Punkten näher am TV Jahn dran als Jahn am Spitzenreiter.

Das Spitzenduo der Liga ist dem Rest derweil enteilt. Zweitliga-Absteiger SV Henstedt-Ulzburg thront mit 28 Punkten drei Zähler vor der Reserve Werder Bremens an der Spitze. Jahn hat 18 Zähler auf dem Konto. Gegen beide Topteams unterlag die Meier-Elf auswärts. In Henstedt mit 2:5, in Bremen mit 1:2. Die Pleite beim Tabellenführer sieht deutlicher aus, als es dem Spielverlauf entsprochen hätte: „2:5 hört sich erst mal eindeutig an, aber wir waren vielleicht ein Tor schwächer. Wenn überhaupt. Wir haben es uns selber schwer gemacht“, meinte Meier nach dem Spiel. Gegen Werder führten die Violetten, kassierten erst in der 84. Minute den entscheidenden Treffer.

Die Jahnerinnen holten bisher auswärts genauso viele Punkte wie daheim: Neben den beiden Niederlagen gegen das Topduo gab es lediglich beim VfL Jesteburg eine – wenn auch deutliche (0:4) – Pleite. Von den drei weiteren Reisen zum TuS Schwachhausen, TSV Limmer und nach Kiel brachte die Meier-Elf jeweils drei Punkte mit. Im heimischen Stadion an der Düsternortstraße siegten die Violetten nur zweimal (3:0 gegen St. Pauli und 8:2 gegen TuS Büppel), teilten jedoch dreimal die Punkte und verloren gegen Kiel. Jahn belegt damit sowohl in der Heim- als auch der Auswärtstabelle Platz fünf.

Die Stärken und Schwächen liegen bei den Jahnerinnen auf der Hand: Nur der Tabellenführer traf zweimal mehr als die Meier-Elf. 33-mal netzten die Violetten ein – außer Henstedt knackte kein Team die 25er-Marke. Allerdings kassierte der TV auch bereits 27 Tore. Die beiden Teams vor sowie die vier hinter dem Tabellendritten liegen jeweils unter 20 Gegentoren. Nur der Tabellenletzte holte den Ball noch öfter aus dem eigenen Netz.

Die Offensive agiert stark, obwohl Topstürmerin Anna Mirbach mit einer Halswirbelverletzung lediglich zweimal auf dem Rasen stand und auch in der Rückrunde voraussichtlich nicht wird helfen können. Ein Talent ersetzt sie: Vivien Endemann. „Sie macht viele Tore, aber sie ist eben auch erst 17 Jahre alt und hat es bei körperbetont spielenden Gegnerinnen schwer“, analysierte Meier. Die teaminterne Rangliste führt sie mit elf Toren in elf Spielen dennoch deutlich an. Es folgen Julia Hechtenberg mit sechs und Nathalie Heeren mit fünf Treffern. Neele Deetken war häufig angeschlagen und netzte lediglich dreimal.

Gleich drei Violette standen in jedem Spiel über die volle Distanz auf dem Rasen: Neben Torfrau Magdalena Flug waren das die Verteidigerinnen Lynn Janning und Nadine Poppen. Insgesamt setzte Meier 19 Spielerinnen ein.

Wenn im Frühjahr der Pflichtspielbetrieb startet (Delmenhorst empfängt den Tabellenführer aus Henstedt am 10. März), können sich die Violetten auf die Liga konzentrieren: Im DFB-Pokal scheiterten sie in der zweiten Runde am Regionalligisten Herforder SV Borussia Friedenstal zu Hause mit 1:3. Im Niedersachsen-Pokal kam das Aus in Runde eins: Der TSV Abbehausen behielt hier mit 3:2 die Oberhand.