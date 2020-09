Jahns Alioune Youm (am Ball) setzte sich regelmäßig gegen seine Hasberger Gegenspieler durch, so wie in dieser Szene gegen Jonas Schröder (links) und Kevin Lersch. Der Angreifer erzielte zwei Treffer selbst, den ersten bereits nach einer guten Minute. (INGO MÖLLERS)

Beim TV Jahn Delmenhorst gibt es ein Ampelsystem, das bestimmte Verteidigungspraktiken bezeichnet. Grün heißt zum Beispiel Angriffspressing, Rot steht für eine sehr defensive Ausrichtung. In der ersten Pokalrunde beim TuS Hasbergen testete Jahn mehrere Herangehensweisen und fuhr damit eine Stunde lang gut. Doch ab Mitte der zweiten Hälfte hatte Hasbergen seinen Respekt völlig abgelegt und war kurz davor, bei Jahn einen Systemabsturz herbeizuführen. Erst das Tor zum 5:2 (3:0) von Okan Özcan in der 92. Minute sorgte wieder für Ruhe bei den Gästen und den Einzug in die zweite Runde.

„Wir haben uns dumm angestellt, das habe ich der Mannschaft auch gesagt“, kritisierte Jahn-Trainer Arend Arends unmittelbar nach Spielende. Kurios dabei war, dass Arends seine Startelf gegenüber dem 5:3-Sieg zwei Tage zuvor gegen Hicretspor auf acht Positionen verändert hatte und diese Rotation zu einer anfänglich großen Dominanz führte. Unordnung kam erst viel später in die Partie. Anfangs sah es sogar nach einem zweistelligen Sieg aus. TuS-Coach Martin Janko hatte dafür eine plausible Erklärung: „Wir sind eine komplett zusammengewürfelte Truppe. Das braucht Zeit, bis sich alles findet.“ Immerhin gelang es den Platzherren, im zweiten Durchgang Derby-Atmosphäre aufkommen zu lassen.

Jahn geht früh in Führung

Dieses Feuer fehlte Hasbergen besonders in der ersten Viertelstunde. Alioune Youm gelang schon nach einer guten Minute das 1:0 nach einem feinen Angriff über Kevin Kalinowski und einer Hereingabe von Marc Pawletta. Besonders das Sturmduo Pawletta/Youm agierte sehr motiviert, nachdem beide gegen Hicretspor nur von der Bank gekommen waren. Nach Balleroberung von Youm spielte sein Sturmpartner Pawletta Torwart Pascal Dinkela aus und lochte aus spitzem Winkel zum 2:0 für die Gäste ein (6.). Hasbergens Auftreten hatte bis dahin nur Kreisklassenniveau – wobei das auch gar nicht so sehr verwundern kann: „Den Kern der Mannschaft bildet die ehemalige zweite Herren“, erklärte Co-Trainer Nico Wentzien. „Dazu kommen einige Rückkehrer und ein paar Jungs, die bisher noch gar nicht im Verein gespielt haben. Zwei davon haben heute ihr erstes Pflichtspiel überhaupt bestritten“, fügte er hinzu.

Besser lief es nach dem schnellen Nackenschlägen nur deshalb, weil Jahn bald den Fuß vom Gaspedal nahm. Trotzdem hätten Kalinowski (27.) und Gabriel Hirsz (31./Lattenkreuz) erhöhen müssen. Das gelang schließlich erneut Youm, der nach einem Eckball von Burak Yaman zum 3:0 einköpfte (40.). Hasbergen fand bis dahin offensiv überhaupt nicht statt. Janko änderte daraufhin in der Pause sein System, stellte um auf Dreierkette und brachte mit Philipp Tietze einen zweiten Angreifer neben Marvin Bartels.

Obwohl das Spiel jetzt offener wurde, gelang Yaman das nächste Tor für Jahn. Wieder war es ein Standard, diesmal flankte Özcan aus dem Halbfeld und sein Kapitän traf aus spitzem Winkel per Kopf zum 4:0 (55.). Doch Hasbergen war jetzt besser in der Partie, spielte bissig und verwickelte Jahn immer mehr in Zweikämpfe. Aufwind gab das 1:4 von Jonas Schröder, der nach Bartels Freistoß ins linke Eck traf (64.). In der Folgezeit fand die Partie überwiegend in der Waagerechten statt. Es wurde nach Herzenslust gegrätscht, Schiedsrichter Paul Lange war oft zu nachsichtig.

Bartels hätte schon in der 73. Minute gegen die unsortierte Jahn-Abwehr weiter verkürzen können, doch Torwart Florian Kröger parierte stark. Bei Tietzes Treffer zum 2:4 mit feinem Volleyschuss nach Tietze-Flanke (77.) war Kröger dagegen machtlos. Trotzdem fehlten Hasbergen am Ende die Mittel, um Jahn ernsthaft zu gefährden. „Ich habe mir selbst beim 2:4 keine Gedanken um den Sieg gemacht“, erklärte Arends cool. Weniger entspannt war Lucas Meinlschmidt, der ein hartes Einsteigen von Kevin Lersch mit den Worten: „Bist du behindert?“ kommentierte und dafür vom Platz flog. Özcans Lupfer aus 18 Metern unter die Latte zum 5:2-Endstand fiel aus abseitsverdächtiger Position. „Wir haben uns mehr mit dem Gegner beschäftigt und es uns dadurch selbst schwer gemacht. So kann ich mich gar nicht richtig über den Sieg freuen“, stellte Arends abschließend fest. Das gilt es abzustellen, schon am Freitag steht das Heimspiel gegen den TV Falkenburg an.