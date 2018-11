Aaron-Melvin Dixon (links) setzte sich mit dem TV Jahn gegen Saif-Eddin Jarjir und die SG DHI Harpstedt durch. (INGO MÖLLERS)

Harpstedt. Der Aufwärtstrend bei den A-Junioren des TV Jahn hält weiter an: Allerdings war der 4:1 (3:0)-Erfolg bei der SG DHI Harpstedt nicht herausgespielt, wie es sich Trainer René Rohaczynski gewünscht hätte, sondern eher herausgekontert. Bei der Bewertung des Ergebnisses war sich Rohaczynski einig mit seinem Harpstedter Kollegen Michael Würdemann: „Unser Sieg ist verdient, aber zu hoch ausgefallen. Bei uns hat nur die individuelle Qualität überzeugt.“ Aber: „Hauptsache drei Punkte.“ Von den letzten acht Spielen haben die Violetten nun sieben gewonnen, gewürzt mit 36:11 Toren.

„Wir haben schon nicht so angefangen, wie wir wollten. Spielerisch waren wir nicht auf der Höhe. Aber Harpstedt hat auch viel Druck gemacht“, erklärte Rohaczynski weiter. Der 0:3-Pausenstand wurde durch drei blitzsaubere Kontertore herausgespielt, besonders die Außenstürmer Enrico Köhler und Hannes Havekost waren von der Harpstedtern nicht zu kontrollieren. Die offensiven Aktionen der Gäste waren somit weitaus zwingender als bei den bemühten, aber selten durchschlagskräftigen Gastgebern.

Spielerisch gleichwertig

Würdemann musste seine Mannschaft unter der Woche erstmal aufwecken. Am Dienstag hatte der HTB trotz 2:0-Führung noch mit 2:4 gegen den Drittletzten aus Eversten verloren und damit kurz vor Halloween wieder das Abstiegsgespenst nach Harpstedt gelockt. Dafür war Wiedergutmachung angesagt, die zumindest in der B-Note von Beginn an gelang. Ole Volkmer sendete mit zwei Fernschüssen erste Achtungszeichen, doch nach etwa einer Viertelstunde nahmen die Jahner mit ihren Kontern Fahrt auf. Harpstedt-Keeper Jakob Wehrenberg musste einige Male weit vor dem Sechzehner klären. „Unser Stellungsspiel bei den Jahn-Kontern war nicht gut“, schwante Würdemann frühzeitig Böses.

Initiiert wurden die Konter meistens durch tolle Steilpässe von Pascal Sroka oder Ali Aluclu. Letzterer schickte in der 28. Minute Köhler, der im Strafraum von Saif Jarjir nur durch ein Foul gestoppt werden konnte. Der sehr überzeugende Schiedsrichter Nico Menke zeigte auf den Punkt und Aaron Dixon verlud Wehrenberg per Strafstoß zum 0:1. Dem 0:2 ging ein perfekt getimter Pass von Sroka auf Köhler voraus, der von links nach innen zog, auch noch Wehrenberg ausspielte und einschob (36.). Beim 0:3 griff einmal das Gegenpressing von Jahn. Dixon erkämpfte sich schnell den Ball zurück und schickte Havekost, der im zweiten Anlauf Wehrenberg überwand (45.).

Jahn schien auf dem Weg zum nächsten Kantersieg, doch die Gastgeber kamen deutlich zwingender aus der Kabine. Nach bereits 27 Sekunden stand es 1:3 durch den eingewechselten Niklas Lustig, der einen Pass von Niclas Schemionek ins kurze Eck schob. Knackpunkt des Spiels war dann die 53. Minute, als Jahn-Schlussmann Len Bosse mit blitzschneller Reaktion gegen den freistehenden Schemionek das 2:3 verhinderte. Würdemann stellte auf Dreierkette um und brachte eine zweite Spitze, Rohaczynski wechselte daraufhin mit Henning Paul einen weiteren Verteidiger ein. Doch obwohl Harpstedt viel riskierte, wurde Bosse kaum noch gefordert.

Die Entscheidung besorgte schließlich Enrico Köhler mit seinem zweiten Treffer. Jahn stellte bei einem Eckball von links vier Mann an den ersten Pfosten, Köhlers Ecke senkte sich zum 1:4 (83.) ins lange Eck – zum Unmut von Würdemann, der ein Foul an Keeper Wehrenberg gesehen hatte. „Den darf er nicht geben. Ansonsten war es ein Spiel auf Augenhöhe, Jahn war einfach cleverer. Wir haben ein ganz anderes Gesicht gezeigt als gegen Eversten. Überhaupt bin ich sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft. Vor zwei Jahren ist dieser Jahrgang mit nur fünf Punkten abgestiegen, das sieht jetzt viel besser aus.“ Einen kleinen Rückblick wagte auch Rohaczynski im Vorgriff aufs nächste Spiel gegen Abbehausen: „Bisher haben wir gegen die immer schlecht ausgesehen, nächste Woche sind wir mal dran.“