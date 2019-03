Delmenhorsts Trainer Claus-Dieter Meier hofft auf konstantere Leistungen seiner Mannschaft. Nach einem sehr durchwachsenen Saisonstart kamen die Violetten bis zur Winterpause besser in die Gänge. Nun ist auch Leistungsträgerin Anna Mirbach wieder mit an Bord. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Nach rund dreieinhalb Monaten ohne Pflichtspiel greifen nun auch die Regionnalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst wieder ins Geschehen ein – und das direkt mit einem Topspiel. Die Elf von Trainer Claus-Dieter Meier empfängt den Tabellenführer SV Henstedt-Ulzburg am Sonntag ab 13 Uhr im Stadion an der Düsternortstraße.

Die Delmenhorsterinnen haben als Tabellendritter zehn Punkt weniger auf dem Konto als der Spitzenreiter. Im Hinspiel setzte es für die Violetten eine 2:5-Niederlage. „Unser Ziel ist es, die Spiele, die wir in der Hinrunde verloren haben, in der Rückrunde besser zu gestalten. Da gehört auch die Partie gegen Henstedt-Ulzburg. Wir wollen mindestens einen Punkt holen, vielleicht schaffen wir ja auch einen Überraschungssieg“, blickt Meier zuversichtlich voraus.

Der Tabellenführer geht nichtsdestotrotz favorisiert in die Partie, da er in der Hinserie sehr konstant agierte und neun von zwölf Begegnungen für sich entschied. Einen großen Anteil daran hat die Top-Torjägerin der Liga: Alina Witt erzielte bereits 13 Treffer für den Spitzenreiter. „Unsere Abwehr muss Schwerstarbeit verrichten, um sie auszuschalten“, erwartet Meier. Auf Rang zwei liegt Vivian Endemann mit elf Toren. Sie läuft für den TV Jahn auf und könnte in der Rückrunde noch erfolgreicher werden, denn mit Anna Mirbach kehrt die eigentliche Nummer eins im Sturm nach langer Verletzungspause zurück – und könnte den Teenager nun verstärkt in Szene setzen oder ihm zusätzliche Räume verschaffen. „Anna Mirbach hat in den Testspielen mitgemacht und ist soweit fit. Sie ist noch dem einen oder anderen Zweikampf aus dem Weg gegangen, da muss man abwarten, wie das im Pflichtspielbetrieb aussieht. Also inwieweit sie da schon gegenhalten kann. Henstedt-Ulzburg geht schon ordentlich zur Sache“, meint Meier. Mirbach ist unter anderem kopfballstark und kann den Ball gut abschirmen. „Sie kann Räume für Vivian Endemann schaffen“, hofft der Jahn-Coach. Dritte im Offensivbunde ist Neele Detken. Sie plagte sich in der Hinrunde mit Verletzungssorgen herum und verpasste etliche Minuten. „Auch sie kommt mit Anna Mirbach besser zur Geltung, da könnte der Knoten platzen“, hofft Meier. Schon jetzt ist der TV Jahn mit 33 Toren in zwölf Partien zweitgefährlichstes Teams der Liga. Davor rangiert nur noch Henstedt-Ulzburg mit 35 Toren. Kein anderes Team hat mehr als 25-mal getroffen. „Wir sind ein offensiv gestricktes Team“, erklärt Meier.

Mängel in der Defensive

Die Spielweise ist sicherlich auch ein Grund für die vielen Gegentore – in der Defensive hapert es. Nur der Tabellenletzte musste das Leder öfter aus dem eigenen Netz holen. Jahn kassierte bis dato 27 Tore, aus den Top-Sieben hat sonst keine Mannschaft 20 oder mehr bekommen. Die Vorbereitung verlief derweil durchwachsen. „In Delmenhorst ist eine Wintervorbereitung immer so eine Sache“, moniert Meier die schlechten Trainingsbedingungen ohne Kunstrasenplatz oder mit gesperrten Plätzen. „Am Wochenende konnten wir manchmal auf den Hockeyplatz des HCD ausweichen. Wir mussten das sehr flexibvel sein“, ergänzt der Coach.