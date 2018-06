Falk Ölkers trainierte den TV Jahn, schaffte den Klassenerhalt aber nicht. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Hinter den höherklassig spielen Jugendfußballern der Region liegt eine Spielzeit, die sowohl Höhen als auch Tiefen bot. Während der VfL Stenum sowie die SG DHI Harpstedt in der A-Jugend-Bezirksliga auf ganzer Linie überzeugten, zeigte der TuS Heidkrug durchwachsene Leistungen. Noch enttäuschender verlief die Spielzeit für den TV Jahn Delmenhorst in der A-Jugend-Landesliga und den TSV Ganderkesee in der Bezirksliga, die zu viele schwache Auftritte ablieferten und folgerichtig beide absteigen mussten. In der B-Junioren-Landesliga präsentierte sich der TuS Heidkrug dagegen in berauschender Spiellaune und hielt souverän die Klasse.

TV Jahn Delmenhorst (Landesliga, 14. Platz, 18 Punkte, 28:69)

Magere vier Siege aus 26 Spielen: So sieht die Bilanz eines Absteigers aus. Als Tabellenletzter muss die Mannschaft des scheidenden Trainers Falk Ölkers nach nur einem Jahr Landesliga den Gang zurück in die Bezirksliga antreten. Die Gründe für diese enttäuschende Saison liegen auf der Hand: Offensiv lief es mit nur 28 Toren mangelhaft, der Abgang des Toptorschützen Thade Hein konnte nicht annährend gleichwertig ersetzt werden. Lediglich B-Jugendspieler Kevin Schewiola wies mit vier Treffern aus sieben Partien eine ordentliche Torquote auf. „Uns hat der absolute Torjäger gefehlt“, bestätigte Ölkers.

Neben der schlechtesten Offensive der Liga stellten die Delmenhorster mit 69 Gegentoren zudem die viertschwächste Defensive. „Zehn Gegentore haben wir bekommen, weil wir zweimal nicht angetreten sind, deshalb bin ich gar nicht so unzufrieden mit der Defensive. Unsere Viererkette hat mit unserem Sechser Paul Fuhrken relativ gut funktioniert“, sagte Ölkers, der mit Lucas Meinlschmidt, Fuhrken sowie Jan Adolph nur drei Spieler leistungsmäßig positiv hervorhob. „Von sieben bis acht Akteuren hätte mehr kommen können“, betonte er. Zudem standen im Kader der Violetten zu viele Spieler, die charakterlich kein Landesliga-Niveau besaßen. „Disziplinlosigkeit ist ein großes Wort, aber neben Unfähigkeit und Pech kam charakterliche Schwäche hinzu. Wir haben die Saison mit 26 Spielern begonnen und sind zu fünf Auswärtspartien nur mit zwölf Mann gefahren“, klagte Ölkers. Insgesamt haben die Violetten die Aufstiegseuphorie nie mitnehmen können und sind letztlich verdient abgestiegen.

VfL Stenum (Bezirksliga, 3. Platz, 48 Punkte, 79:57)

79 Tore in 26 Begegnungen – das ergibt eine Quote von 3,04 Treffern pro Spiel. Damit stellte der VfL Stenum die drittbeste Offensive der Liga und belegte durch spektakulären Angriffsfußball einen starken dritten Platz. „Ein toller Erfolg für uns, vor allem unsere Heimbilanz war extrem stark“, freute sich VfL-Trainer Frank Radzanowski. In 13 Heimspielen gingen die Stenumer elfmal als Sieger vom Platz. Lediglich gegen die Übermannschaften des SV Brake und der JSG Lastrup/Kneheim/Hemmelte – die jeweils 23 Siege und drei Unentschieden einfuhren – setzte es Niederlagen.

Was zu Hause am Kirchweg wunderbar funktionierte, klappte in der Fremde dagegen nicht so gut. Denn auswärts fuhren die Stenumer in zwölf Partien magere 14 Zähler ein. „Eigentlich sind wir immer eine Stunde vor Spielbeginn vor Ort und absolvieren eine gemeinsame Platzbegehung. Ich weiß wirklich nicht, woran es lag, aber wir versuchen dieses Problem in der nächsten Saison zu beheben“, hofft Radzanowski, der mit einem schmalen Kader durch die Spielzeit gehen musste, sich aber auf seine Akteure verlassen konnte, denn Dauerbrenner wie Fynn Brenneiser, Silas-Bent Dohrmann, Tom Geerken, Felix Oetjen, Mike Oliver Hartwig, Mick Günther oder Mattheo Elsen fielen so gut wie nie aus und absolvierten 22 oder mehr Partien.

Neben der starken Endplatzierung hatte Stenum zwei weitere Gründe zur Freude: Denn in der Torschützenliste belegte Tom Geerken mit glänzenden 25 Treffern den zweiten Platz, und auch in der Fairnesstabelle landete der VfL auf dem zweiten Rang. „Wir haben nicht eine Rote Karte gesehen. In Stenum legen wir sehr großen Wert auf Fairness und machen unsere Spieler immer wieder darauf aufmerksam, dass man fair spielen soll“, betonte Radzanowski, der mit neun B-Jugendspielern den Kader zur neuen Saison auffüllen wird. Der Kern der Mannschaft bleibt bestehen. Lediglich Rene Bausen (Stenum Herren) und Anil Caki (SV Baris Delmenhorst) verlassen das Team.

SG DHI Harpstedt (Bezirksliga, 4. Platz, 42 Punkte, 66:73)

Die SG DHI Harpstedt spielte nach einer schwächeren Hinrunde eine bärenstarke Rückserie und sicherte sich dadurch einen glänzenden vierten Tabellenplatz. In der Rückrunde holte die Mannschaft von Michael Würdemann mit 28 Punkten doppelt so viele wie in der Hinserie und war damit die drittbeste Mannschaft. Dies lag jedoch auch daran, dass Harpstedt in der ersten Saisonhälfte fast ausschließlich auf fremden Plätzen gefordert war. Und auswärts lief es mit nur vier Erfolgen aus 13 Partien nicht berauschend. Dafür lässt sich die Heimbilanz von neun Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen sehen.

Außerdem netzten die Harpstedter Junioren in jedem Heimspiel mindestens zweimal ein. Über die Hälfte aller 66 Treffer erzielte das Trio Jonas Pleus (16 Tore), Lukas Brümmer (11) und Julian Meyer (9). Überraschend: Trotz des vierten Tabellenplatzes weist die SG DHI mit 66:73 Treffern eine negative Tordifferenz auf. Das liegt vor allem an den haushohen Niederlagen gegen den SV Brake (1:9) und die JSG Last/Kne/Hem (0:9). Insgesamt war es aber eine starke Spielzeit der Harpstedter.

TuS Heidkrug (Bezirksliga, 5. Platz, 41 Punkte, 54:47)

„Wir sind froh, dass die Spielzeit vorbei ist. Platz fünf war nicht das, war wir uns gewünscht hatten. Jedoch hatten wir auch unglaublich viele Dauerverletzte, sodass wir oft improvisieren mussten“, erklärte Trainer Andreas Pietsch, dessen Team 21 Punkte in der Hinrunde und 20 Zähler in der Rückrunde sammelte. Die Delmenhorster kamen in dieser Spielzeit nie richtig in Schwung und machten sich das Leben in den meisten Spielen durch eine mangelhafte Chancenverwertung unnötig schwer. Gute und schlechte Leistungen wechselten sich fast wöchentlich ab. Zwölf Siegen stehen fünf Unentschieden und neun Niederlagen gegenüber. Acht davon kassierte Heidkrug auf gegnerischem Platz, was lediglich Rang neun in der Auswärtstabelle zur Folge hat. Auf heimischem Boden waren die Delmenhorster mit 28 Zählern dagegen die viertstärkste Mannschaft der Liga, selbst Lastrup kam nicht über ein 2:2 hinaus und verspielte damit am Bürgerkampweg die Meisterschaft.

65 Prozent der 54 Tore, was für Heidkruger Verhältnisse zu wenige waren, erzielten Fabian Herrmann (14 Tore), Mergim Bajqinovci (11) und Kubilay Yalabik (10). Negativ: Mit vier Roten Karten stellte der TuS gemeinsam mit dem TSV Abbehausen den Liga-Höchstwert auf und liegt in der Fairnesstabelle nur auf dem zwölften Rang. Zusammenfassend hat man sich beim TuS von dieser Mannschaft mehr erwartet, doch sie hat ihre Qualitäten viel zu selten auf den Rasen gebracht.

TSV Ganderkesee (Bezirksliga, 12. Platz, 24 Punkte, 34:84)

„Von 99 Prozent der Spieler muss mehr kommen. Alle haben das Potenzial für eine Leistungssteigerung“, sagte TSV-Trainer Rene Künnemeyer in der Winterpause, als Ganderkesee nur knapp über dem Strich rangierte. Das Problem: Von den Ganderkeseer Spielern kam einfach nicht mehr. Zwölf Punkte aus der Hinrunde folgten wiederum nur zwölf in der Rückserie. „Um eine gute Rückrunde zu spielen, muss sich die Mannschaft konditionell verbessern“, forderte der TSV-Coach im Dezember und fuhr fort: „Wir sind positiv gestimmt, dass wir die Klasse halten und bauen auf unsere Heimstärke“. Aus diesem Vorhaben ist schließlich nichts geworden, denn die Ganderkeseer A-Jugend ist nach einem katastrophalen Saison-Endspurt mit sieben Niederlagen in Folge in die Kreisliga abgestiegen.

Vier Gründe für diesen Gau lassen sich einfach ablesen: die mäßige Trainingsbeteiligung, die eklatante Auswärtsschwäche, die löchrige Defensive und die mangelhafte Chancenverwertung. Der TSV stellte mit 84 Gegentoren (3,2 Gegentreffer pro Spiel) die zweitschlechteste Hintermannschaft der Liga. Auch offensiv kamen die TSV-Junioren nie wirklich ins Rollen. Lediglich 34 Tore erzielte die Elf vom Immerweg, nur die JSG Essen/Bevern/Bunnen agierte mit 32 Treffern noch erfolgloser. Insgesamt fehlte es der Mannschaft an der Qualität, sowohl defensiv als auch offensiv, sodass der Abstieg die logische Folge war.

TuS Heidkrug (B-Jugend, Landesliga, 40 Punkte, 56:43)

Die B-Junioren des TuS Heidkrug spielten als Aufsteiger eine überraschend starke Saison und erreichten das Ziel Klassenerhalt als Tabellensechster völlig sorgenfrei. „Es war eine durchaus erfolgreiche Saison, sowohl im sportlichen Bereich als auch im Sammeln von Erfahrung“, erklärte der scheidende Trainer Marvin John, der in der kommenden Spielzeit in den Herrenbereich wechselt und die zweite Mannschaft des TV Falkenburg betreuen wird. „Der Mittelfeldplatz sechs spiegelt unsere Leistung gut wider, denn wir waren in kaum einem Spiel spielerisch unterlegen. In dieser Liga haben meistens Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entschieden“, so John, der sich vor allem über die positive Entwicklung der Mannschaft freute: „Den größten Teil der Spieler konnten wir auf ein neues, besseres fußballerisches Niveau bringen, was gerade im Jugendbereich das Hauptaugenmerk sein sollte.“

Besonders die Auswärtsstärke stach bei den Delmenhorstern hervor. Mit 24 Punkten aus 13 Partien und fast drei Treffern pro Spiel landete Heidkrug auf Rang vier der Auswärtsstabelle. Während sich Heidkrug in der Meisterschaft als ein sehr stabiles Team präsentierte, war im Pokal schon früh Schluss: „Dort wären wir gerne noch eine Runde weitergekommen, sind aber durch ein etwas schlechteres Spiel gegen den Liga-Konkurrenten Friesoythe zurecht ausgeschieden“, gab John zu. Nichtsdestotrotz feierte Heidkrugs B-Jugend eine hervorragende Landesliga-Spielzeit.