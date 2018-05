Delmenhorsts Artjom Prieb (links) versteht die Welt nicht mehr: Schiedsrichter Lutz Thalheim zeigte ihm die Rote Karte. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. In einem kuriosen Fußballspiel hat der TV Jahn Delmenhorst daheim gegen die SVG Berne mit 1:4 (0:1) verloren. Für viel Gesprächsstoff sorgte Schiedsrichter Lutz Thalheim, der in den ersten 45 Minuten drei Rote, aber keine Gelbe Karte zeigte. Für beide Kreisligisten stand viel auf dem Spiel, belegten sie doch vor dem Anpfiff punktgleich die Plätze 13 und 14, jeweils zwei Punkte vor dem Ahlhorner SV auf dem ersten und drei Punkte vor dem SV Achternmeer auf dem zweiten Abstiegsplatz.

Die Partie begann schleppend. Beide Teams wählten den langen Ball als Stilmittel, Torgefahr entstand daraus jedoch nicht. Auch als Berne in der elften Minute einen weiten Schlag an den Jahn-Strafraum machte, roch es nicht nach einem Treffer. Doch Delmenhorsts Verteidiger Dennis Schwingel wollte volley klären, wobei ihm der Ball über den Fuß rutschte und er ihn so über seinen Torwart Mario Lucka zum 1:0 für Berne ins eigene Netz beförderte (11.). Die erste Torchance für die Violetten ergab sich für Marcel Maus in Minute 20, doch der Kapitän köpfte aus kurzer Distanz neben das Tor, auf der Gegenseite zielte Bastian Wendorff aus 18 Metern zu hoch (25.).

Drei Rote Karten in 15 Minuten

Eine halbe Stunde lang passierte außer dem kuriosen Eigentor nicht viel, doch dann griff Thalheim entscheidend ein. Er zeigte Artjom Prieb die Rote Karte, nachdem dieser Fabian Neumann gefoult hatte. Sicherlich stieg Prieb hart ein, doch eine Verwarnung wäre hier angebrachter gewesen. „Das ist eine klare Fehlentscheidung, völlig überzogen. Es ist mir unverständlich, wieso der Schiedsrichter nicht seinen Linienrichter fragt. Die Szene passiert zwei Meter von ihm und mir entfernt“, ärgerte sich Jahn-Trainer Arend Arends. Das habe das Spiel aus dem Gleichgewicht gebracht. „Es ist sehr ärgerlich, wenn von außen in den Abstiegskampf eingegriffen wird. Wir fühlen uns klar benachteiligt“, monierte der Coach.

Den nächsten Aufreger gab es kurz vor der Halbzeit: Jahns Temur Litvinov und Bernes Edsson Ramos gerieten aneinander. Zuerst schubste Litvinov und reagierte auf das folgende Schubsen von Ramos, indem er den Kopf nach unten nahm und den Berner anging. Eine klare Tätlichkeit seitens des Delmenhorsters, Ramos hingegen blieb ruhig. Thalheim zeigte trotzdem beiden Akteuren die Rote Karte (45.). „Der Platzverweis ärgert mich sehr, weil unser Mann nichts macht“, sagte Berne-Trainer Michael Müller. Zudem beschwerte er sich über den Gastgeber. „Die Partie wurde von Jahn sehr unfair geführt. Zudem hat die Bank ständig Sachen reingerufen“, berichtete er. Seine Mannen hingegen lobte er: „Wir haben zurecht deutlich gewonnen und diszipliniert gespielt.“

Die Berner, schon bis zum ersten Platzverweis die etwas stärkere Mannschaft, zeigten in Überzahl in der zweiten Hälfte die bessere Spielanlage. Der schönste Angriff der Partie mündete im 2:0 (53.). Pierre Litzcobi schickte Stefan Keil auf der rechten Seite die Linie entlang. Der Außenstürmer passte quer in die Mitte, wo Nick Fischer ins kurze Eck vollendete. Endgültig entschieden war die Partie nach 79 Minuten: Zuerst verpasste Marcel Gäbe den Anschlusstreffer nach einem Maus-Freistoß um Haaresbreite, im Gegenzug machte Lukas Fischer das 3:0. In der 84. Minute staubte Gäbe noch zum 1:3 ab, in der Nachspielzeit setzte Nils Schneider den 4:1-Schlusspunkt (90.+4). „Die Jungs haben gefightet und alles reingeworfen. Es wird für uns jetzt natürlich schwer. Aufgrund von vielen Verletzten mussten wir heute mit drei Mann aus der zweiten Mannschaft auflaufen, dazu kommen die Sperren“, sagte Arends.