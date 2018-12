Björn Wolken geht in seine letzte Halbserie als Trainer des TV Neerstedt. Ziel der Vereinsführung der Grün-Weißen ist der Wiederaufstieg in die Handball-Oberliga. (INGO MOELLERS)

Fünf Minuszähler mehr als Tabellenführer Elsflether TB weist der TV Neerstedt in der Handball-Verbandsliga Nordsee auf. Zudem fiel die 19:27-Niederlage beim ETB deutlich für die Mannen von Trainer Björn Wolken aus. Ohnehin verlor Elsfleth noch gar nicht und teilte nur einmal die Punkte gegen den Zweiten, die HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Der Platz an der Sonne ist wohl bereits zu weit weg für die Neerstedter. Doch auf die HSG sind es nur drei Punkte und auch der Vizemeister steigt auf.

Eine bessere Ausgangslage verbauten sich die Grün-Weißen in ihrer letzten Partie vor der Winterpause: Es setzte gegen den TuS Haren die zweite Heimniederlage der laufenden Saison. Von dieser Pleite müssen sich die Wolken-Mannen schnell erholen, denn bereits am 13. Januar steht eine Partie mit vorentscheidendem Charakter an: Dann reisen die Neerstedter nach Schwanewede. Bei einer Niederlage wäre die Aufstiegschance nur noch gering, doch ein Sieg würde die Grün-Weißen in direkte Schlagdistanz versetzen. Es ist das Hinspiel. Am letzten Spieltag der Saison, 11. Mai, steigt das Rückspiel. „Alles ist möglich“, gab sich Wolken nach der Haren-Pleite optimistisch, „mein Team wird wieder aufstehen und angreifen“, fügte er hinzu.

Klar ist bereits, dass es Wolkens vorerst letzte Halbserie als TVN-Trainer sein wird. Er zieht sich zurück. „Wir als Verein bedauern dies überaus, sind ihm jedoch für seine hier geleistete gute Arbeit in den vergangenen zwei Jahren sehr dankbar. Am Saisonziel Aufstieg werden Björn Wolken, seine Mannschaft und der Verein weiter hart arbeiten“, schrieb der TVN auf seiner Website. Der Nachfolger steht derweil noch nicht fest. Der Oberliga-Absteiger stieg mit zwei Kantersiegen in die Spielzeit ein. Mit 21 und 13 Toren setzten sich die Wolken-Mannen durch, doch bereits im dritten Spiel erfolgte die Ernüchterung. Gegen den ATSV Habenhausen II, derzeit auf Platz vier stehend, verloren die Grün-Weißen daheim mit 19:20. Es haperte vor allem an der Chancenverwertung. Die Grün-Weißen zeigten aber eine gute Reaktion und gewannen sieben der folgenden acht Begegnungen, lediglich in Elsfleth war die Wolken-Sieben chancenlos. Statistisch fällt auf, dass Neerstedt die wenigsten Gegentore pro Partie kassiert. Die bevorzugte 6:0-Deckung steht meistens stabil. Nur gut 21,5 Treffer kassieren die Grün-Weißen.

Damit die Neerstedter noch ins Aufstiegsrennen eingreifen können, müssen sie sich in den direkten Duellen verbessern: Gegen den Ersten, Vierten und Fünften verlor der Tabellendritte, gegen den Zweiten spielte er noch nicht. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass die Neerstedter gegen die vermeintlich Kleinen konzentriert zu Werke geht. Hier sind die Wolken-Mannen noch verlustpunktfrei.