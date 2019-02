Trainer Björn Wolken zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannen beim Tabellennachbarn sehr zufrieden. (Ingo Möllers)

Habenhausen. Am 16. Spieltag in der Handball-Oberliga der Männer feierte der TV Neerstedt einen wertvollen Auswärtssieg. Mit 28:26 (14:11) siegten die Männer von Trainer Björn Wolken beim Tabellennachbarn ATSV Habenhausen II, der das Hinspiel in Neerstedt mit 20:19 gewonnen hatte. Jetzt gelang die Revanche, sodass die Neerstedter nach Minuspunkten bis auf einen Zähler an den Bremer Kontrahenten herangerutscht sind. „Wir sind in Habenhausen couragiert aufgetreten und haben am Ende auch verdient gewonnen“, bilanzierte Coach Wolken.

Erneut trat Neerstedt ohne Eike Kolpack, jedoch wieder mit Malte Kasper an, der die Deckung stabilisierte. Mit einem Blitzstart zogen die Neerstedter furios mit 5:0 nach Toren von Honschopp davon. Reiser sowie Kunz schraubten das Ergebnis für die Gäste aus der Gemeinde Dötlingen bis auf 8:1 hoch. Dann ließen die Grün-Weißen einen Strafwurf aus – und Habenhausen begann mit der Aufholjagd. „Leider haben wir in dieser Phase nicht konsequent zu Ende gespielt“, bedauerte Wolken. Habenhausen verkürzte über 5:11 und 8:13 auf 11:14, sodass die Partie wieder offen war. Dass die Neerstedter einen Vorsprung mit in die Pause nehmen konnten, verdankten sie auch ihrem Torwart Kevin Pecht, der zwei Strafwürfe sowie einen Nachwurf vereitelte.

Neerstedt verteidigt die Führung

Im zweiten Durchgang blieb es spannend: Habenhausen stellte seine Deckung von 6:0 auf 5:1 um und verunsicherte damit den Angriff der Gäste, dem nun einige technische Fehler unterliefen. Über 16:19 und 19:21 kämpften sich die Hausherren zum Ausgleich: Beim 23:23 durch Lukas Meier per Strafwurf drohte das Pendel zuungunsten der Neerstedter auszuschlagen, aber das Team um Spielmacher Andrej Kunz konnte zurückschlagen. Mit drei Treffern in Folge stellten Honschopp und Julian Hoffmann die entscheidenden Weichen zum Sieg. Über 26:23 führten die Neerstedter bis zum 28:26-Endstand. „Wir sind soweit gewachsen, dass wir solch eine Schwächeperiode inzwischen beenden können“, zeigte sich Wolken zufrieden. Insbesondere seinen Spielmacher lobte er: „Andrej Kunz gestaltet das Spiel, ist jetzt selbst stets gefährlich und erzielt viele wichtige Tore. Er hat wirklich viel dazugelernt.“

Dass sein Team in Habenhausen so abgeklärt und souverän aufgetreten ist, führt Wolken auch darauf zurück, dass seine Nachfolge jetzt geregelt ist. Seit Mitte dieser Woche steht Andreas Müller als Trainer zur neuen Saison 2019/20 fest, der bekanntlich bisher die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg trainiert und mit seinem Team den Abstieg aus der Landesliga verhindern möchte. Björn Wolken blickt derweil gut gelaunt nach dem überraschenden Auswärtssieg in die Zukunft: „Mein Team und ich wollen die Saison gemeinsam sehr gut zu Ende bringen. Vielleicht gibt dieser Auswärtssieg weiteren Schwung, um noch eine kleine Aufholjagd starten zu können. Immerhin empfangen wir Elsfleth und Schwanewede ja noch zu Hause. Beiden wollen wir einen heißen Tanz bereiten“.