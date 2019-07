Marc Schiefelbein (Julian Kahler)

Die Verantwortlichen der Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt feilen weiterhin an einem schlagkräftigen Kader für die kommende Spielzeit. Abteilungsleiter Fabian Kahler und Trainer Andreas Müller haben mit Marc Schiefelbein einen flexibel einsetzbaren Rückraumspieler vom SV Eintracht Wiefelstede (Landesklasse, Staffel Nord) in die Gemeinde Dötlingen gelotst. Schiefelbein (Jahrgang 1994) wohnt und studiert in Oldenburg. Im Seniorenbereich war er bislang für den OHV Aurich und den SVE Wiefelstede aktiv. Aus der Jugend bringt er Landesliga- und Oberliga-Erfahrung mit. Er spielte zudem in der Jugendauswahl der Handballregion Oldenburg.