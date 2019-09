Mit einem klaren 32:24 (20:10)-Sieg über den TSV Daverden haben sich die Handballer des TV Neerstedt in der Verbandsliga zurückgemeldet. Mit diesem Erfolg fuhr das Team von Trainer Andreas Müller die ersten Punkte ein. „Jetzt ist hoffentlich der Knoten geplatzt“, freute sich der engagierte Coach nach Spielschluss. Seine Freude wurde noch gesteigert durch die Entscheidung der spielleitenden Stelle, die verlorene Partie der Neerstedter gegen den Wilhelmshavener HV II umzuwerten, da die Jadestädter in den ersten beiden Begegnungen einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hatten. Mit 4:2 Punkten stehen die Neerstedter jetzt im oberen Mittelfeld ohne große Sorgen da.

Die Heimmannschaft legte los wie die Feuerwehr und ging mit 8:1 in Führung. Mit einem starken Lukas Oltmanns zwischen den Pfosten im Rücken erkämpfte die TVN-Abwehr Ball um Ball und nutzte jeden technischen Fehler und jeden Fehlversuch der Gäste gnadenlos aus. Über Gegenstöße kam das Team immer wieder zu einfachen Toren. „Das hat uns natürlich beflügelt und uns die Sicherheit gegeben, die wir in den ersten beiden Spielen nicht fanden“, bemerkte Müller. Nach dem 15:4 durch einen Gegenstoß des erfolgreichsten TVN-Schützen Marcel Behlmer gestalteten die Daverdener um Spielmacher Daniel Beinker das Ergebnis bis zum Halbzeitpfiff (20:10) etwas erträglicher.

Eike Kolpack wieder dabei

In der 32. Minute verletzte sich Neerstedts Mittelangreifer Nico Ahrens am Sprunggelenk und musste ausgewechselt werden. Seinen Part auf der zentralen Angriffsposition füllte dann Marco Uffenbrink sehr gut aus, er ist wie Ahrens einer der Neuzugänge des TVN. Im zweiten Durchgang verwalteten die Müller-Schützlinge den hohen Zehn-Tore-Vorsprung und kamen über 23:13 und 27:18 zum 32:24. Ab der 40. Minute beorderte Andreas Müller seinen Linkshänder Marcel Reuter auf die rechte Rückraumposition und brachte mit Michael Uken einen anderen Linkshänder auf Rechtsaußen. Uken ist ebenfalls neu beim TVN und in der hiesigen Handball-Szene seit Langem bekannt aus seiner aktiven Zeit beim TSV Ganderkesee und der HSG Delmenhorst.

In den letzten drei Minuten stand nach vielen Monaten Eike Kolpack wieder auf der Platte. Nach seiner langwierigen Verletzung war es für den Goalgetter sicherlich ein besonderes Erlebnis. Als Coach Müller ihn dann zum Strafwurf dirigierte, erzielte Kolpack auch sein Tor.

Weiter geht es für die Neerstedter am kommenden Sonnabend mit der Auswärtspartie gegen das Schlusslicht VfL Horneburg.