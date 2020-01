Andreas Müller bleibt dem TV Neerstedt erhalten. (Sebi Berens)

Die wichtigste Personalie bei den Verbandsliga-Handballern des TV Neerstedt ist geklärt. Zum Ende des Jahres haben sich der Vorstand und Trainer Andreas Müller auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Der Vorstand und der Coach seien vom eingeschlagenen Weg überzeugt, teilte der Verein mit. Aus diesem Grund kamen beide Seiten auch schnell zusammen. Die Vereinbarung gilt zunächst für ein weiteres Jahr.

Darüber hinaus befindet sich der TVN aktuell in Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen. Der aktuelle Kader wird größtenteils zusammenbleiben, soll jedoch noch punktuell verstärkt werden. „Wir machen uns da aber keinen Druck, da alle Spieler, mit denen wir bisher gesprochen haben, an Bord bleiben. Wir wollen jedoch noch zwei bis drei Spieler holen, die auch in der Startformation stehen und uns sofort weiterhelfen können“, sagte der Vereinsvorsitzende Tim-Martin Gersner.

„Mit dem Weg, den Teammanager Fabian Kahler und Trainer Andreas Müller mit der Mannschaft eingeschlagen haben, sind wir sehr zufrieden. Das zu Beginn der aktuellen Spielzeit neu formierte Team hat sich schneller gefunden als vor der Saison angenommen. Deshalb wollen wir in der kommenden Saison den nächsten Schritt machen und mit attraktivem Handball nebenbei auch wieder mehr Zuschauer in die Sporthalle in Neerstedt locken“, meinte Gersner. Andreas Müller sei bei diesen Planungen ein elementarer Baustein.