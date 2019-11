Marco Uffenbrink erzielte zwei Treffer und brachte seine Mannen beim 13:14 in Schlagdistanz. Doch mit einem Punkt wurde es nichts für den TV Neerstedt. (Sebi Berens)

Neerstedt. Bitterer Absturz für den TV Neerstedt: Binnen einer Woche kassierte das Team von Andreas Müller zwei unerwartete Niederlagen und stürzte von Platz eins auf Platz neun in der Tabelle der Handball-Verbandsliga der Männer. Konnte das 27:31 bei der HSG Heidmark noch als Ausrutscher gelten, so trifft die 24:28-Heimniederlage gegen den TvdH Oldenburg die Mannschaft um Eike Kolpack und Lukas Oltmanns tief. „Die Oldenburger Gäste haben in diesem Lokalderby den Sieg einen Tick mehr gewollt als wir. Meine Mannschaft hat etwas das Feuer vermissen lassen“, bilanzierte TVN-Coach Andreas Müller.

Vor knapp 160 Zuschauern lagen die Oldenburger um den starken Tim Stapenhorst, der nie ganz auszuschalten war, nahezu durchgehend in Führung. Das Neerstedter Team beging zu viele technische Fehler, um selbst einmal die Führung zu übernehmen. Über 4:2 und 9:7 verteidigte die Oldenburger Sieben von Coach Ivo Warnecke unter der guten Leitung der Unparteiischen Volkmar Hustedt und Heiko Bujalla seinen Vorsprung bis zum 14:12, ehe Marco Uffenbrink mit einem 13:14 seine Farben wieder in Schlagdistanz brachte.

Im zweiten Durchgang zog der TvdH auf vier Tore davon und war insbesondere von der Rechtsaußenposition erfolgreich. „Sieben Tore von dieser Position haben uns den Sieg gekostet“, bemerkte Müller. „Die harte Gangart des TvdH hätte vielleicht noch härter bestraft werden müssen. Zwar hat Weihrauch zum Beispiel für seinen Ellenbogencheck die Rote Karte erhalten, Julian Hoffmann fällt jetzt für uns jedoch mit einem Nasenbeinbruch mehrere Wochen aus", ärgerte sich der TVN-Coach. Seine Mannen müssten nun den Mund abputzen und weitermachen. „In Bremervörde wollen wir unbedingt gewinnen. Das wird sicherlich kein ganz leichtes Unterfangen. Wenn wir nicht in den Abstiegskampf verwickelt werden wollen, ist dort ein Sieg notwendig, ganz gleich, ob dort mit Haftmittel oder ohne gespielt wird“, forderte er und machte damit eine klare Ansage an seine Mannschaft, die jetzt gefordert ist.