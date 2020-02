Für Neerstedts Trainer Andreas Müller wurde es nach der 31:38 (16:16)-Heimniederlage im Verbandsliga-Handballspiel gegen den VfL Horneburg eine recht unruhige Nacht. „Ich kann es immer noch nicht erklären, wie wir in den letzten 18 Minuten des Spiels so den Faden verlieren konnten und das Spiel noch so deutlich abgeben mussten“, sagte der TVN-Coach.

Dabei kamen die Neerstedter vor heimischem Publikum gut in die Partie, führten durch Marco Uffenbrink und Marcel Reuter mit 2:0 und legten beim 4:1 durch Marcel Behlmer nach. Nach 13 Minuten hieß es 6:3. Die Führung hätte sogar noch deutlicher ausfallen können, wenn die Neerstedter nicht schon vier bis fünf hundertprozentige Torchancen liegen gelassen hätten. Trainer Andreas Müller nahm eine Auszeit und appellierte an sein Team, beim Abschluss konzentrierter zu sein. Neben den vergebenen Möglichkeiten stand auch das Abwehrverhalten der Neerstedter im Blickpunkt. Gegen die Horneburger Rückraumakteure Timo Meyn, der am Ende 14 Treffer erzielte, und Roman Rammer, der siebenmal traf, fanden die Müller- Schützlinge kein geeignetes Gegenmittel. Dazu kam im weiteren Spielverlauf, dass auch der Horneburger Torhüter immer besser wurde und das Spiel so mitprägte. Die Gastgeber gerieten mit 8:10, 10:13 und 13:16 in Rückstand. Doch zwei Tore von Mirko Reuter und ein Treffer von Torjäger Eike Kolpack sicherten noch vor der Pause den 16:16-Ausgleich.

Die Anfangsphase von Durchgang zwei gehörte wieder den Neerstedtern. 17:16 durch Eike Kolpack, 21:18 durch Julian Hoffmann und als der starke Mirko Reuter in der 42. Minute das 25:22 erzielte, schien sich etwas Gutes anzubahnen. Was danach passierte, darüber grübelt Trainer Andreas Müller noch heute. „Ich finde einfach keine Erklärung. Es fand kein Abwehrverhalten mehr statt. Dazu gesellten sich vorn viele technische Fehler und die Würfe, die wir auf das Tor warfen, waren sichere Beute des Horneburger Torwarts. Wir wussten einfach nicht, wie wir die Rückraumachse des VfL in den Griff bekommen. Wir sind halt zu zahm. Mit nur 20 Minuten gutem Handball gewinnt man in der Liga kein Spiel“, war Andreas Müller enttäuscht.

Die Gäste hatten mittlerweile mit einem 7:0-Lauf beim 29:25 die Richtung zum Sieg vorgegeben. Trotz der Enttäuschung wollte Andreas Müller seinen Spieler Mirko Reuter etwas hervorheben. „Er hat unserem Spiel etwas Power gegeben“.