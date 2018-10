Mario Reiser (am Ball) steuerte fünf Treffer zum Heimerfolg des TV Neerstedt gegen die Reserve vom VfL Fredenbeck bei. (Möllers)

Neerstedt. Im fünften Punktspiel der Handball-Verbandsliga Nordsee hat der TV Neerstedt bereits den vierten Sieg eingefahren und sich in der Spitzengruppe hinter dem Elsflether TB etabliert. Mit 26:22 (14:10) siegte der TVN vor nur knapp 90 Zuschauern gegen den VfL Fredenbeck II. Trainer Björn Wolken zeigte sich bei der Spielanalyse mit dem Ergebnis und dem Spiel seiner Mannschaft nur teilweise zufrieden: „Es war ein schwieriges Spiel. Wir haben uns zu sehr mit den Schiedsrichtern auseinandergesetzt, die auch aufgrund von Konditionsschwächen und fehlender Handlungsschnelligkeit unser Tempospiel nicht honorierten. Des Weiteren rufen meine Spieler im Moment nicht das ab, was sie können.“

Das Fredenbecker Team war mit einem sehr kleinen Kader angereist, weil es drei Spieler an die erste Mannschaft ausleihen musste. „Da hätten wir uns viel früher absetzen müssen“, haderte Wolken ein wenig mit seiner Sieben, die sich wiederum von den Schiedsrichtern im Tempospiel benachteiligt fühlte. „Da kommt einfach nicht der Abpfiff für die schnelle Mitte, weil die Referees noch einen Strich machen müssen. Oder sie haben es an schnellem Handeln oder eigener Laufbereitschaft vermissen lassen. Der Niveau-Unterschied zur Oberliga bei den Schiedsrichtern macht uns sehr zu schaffen. Das ist zwar auch schon richtig ärgerlich, aber unsere Spieler dürfen sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen lassen“, verlangt der engagierte Neerstedter Coach mehr Konzentration auf das eigene Handeln.

Sein Team beging in der ersten Halbzeit zu viele technische Fehler, produzierte unnötige Fehlpässe und spielte oftmals zu kompliziert. Dadurch blieb das Match 27 Minuten lang ausgeglichen – über 4:4, 7:7 bis zum 11:10. In den finalen beiden Minuten vor dem Pausentee schafften Andrej Kunz und Florian Honschopp, der sich erneut als kleine Tormaschine entpuppte, das 14:10. Wolken: „Den Jungs ist noch nicht bewusst, was wir eigentlich leisten können. Das habe ich in der Halbzeitpause angesprochen.“

Damit leitete Wolken die Wende zum Besseren ein. Neerstedt lag fortan fast durchgehend mit vier Toren in Front, auch weil Erik Hübner sich in den zweiten dreißig Minuten in guter Form präsentierte, nachdem er zuvor doch deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben war. „Erik ruft sein Potenzial noch nicht kontinuierlich ab, seine Leistungskurve auf der rechten Rückraumposition zeigt jedoch deutlich nach oben“, berichtete der Neerstedter Übungsleiter. Daneben bestach Florian Honschopp mit insgesamt sieben Toren. „Florian ist enorm fleißig, nimmt sich nach dem Training oft einen Torwart für sein eigenes kleines Sondertraining. Es macht Spaß, seine Entwicklung zu sehen. Und er hat vom HC Bremen natürlich eine klasse Grundlagenausbildung mitgebracht“, zeigt sich Wolken mit seinem Goalgetter zufrieden.

Über 19:14 und 25:21 steuerte der TVN, bei dem Julian Hoffmann kurz vor Schluss eine Knieverletzung erlitt, einem Sieg entgegen. „Oberligareif war das aber noch nicht“, resümierte Wolken und wünscht seinem Team die Leichtigkeit der ersten drei Spieltage zurück. Die nächste Partie steht für die Neerstedter am 20. Oktober an. Beim aktuellen Spitzenreiter Elsflether TB kann die Wolken-Sieben dann beweisen, dass sie in eine höhere Liga gehört.