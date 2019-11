Agnieszka Blacha und ihr Team müssen nach wie vor auf Zählbares warten. (MÖLLERS)

In der Partie beim Wilhelmshavener SSV wollten die Handball-Frauen des TV Neerstedt in der Oberliga die Wende schaffen und die ersten Punkte einfahren. Doch das Gegenteil trat ein. Die Schützlinge von Maik Haverkamp und Michael Kolpack verloren nach deutlichem Rückstand mit 25:29 (9:17) in der Jadestadt und belegen weiterhin, inzwischen schon ein wenig abgeschlagen, den letzten Tabellenplatz. Der Rückstand beträgt bereits sechs Punkte. „Noch ist aber nichts verloren, noch können wir die Wende zum Guten schaffen“, ist der engagierte TVN-Trainer Haverkamp überzeugt. „Nur muss bei uns jetzt auch endlich einmal der berühmte Knoten platzen.“

Das Match wurde bereits in der ersten Halbzeit verloren. Nach dem 4:5, der einzigen Führung der Neerstedter Frauen, zogen die Gastgeberinnen durch einen 7:1-Lauf auf 11:6 davon, auch begünstigt durch drei Zeitstrafen gegen Nadja Albes, Lisa Rangnick und Fenna van Dreumel. Das sah dann schon ein bisschen wie die Entscheidung aus. Als die Neerstedterinnen beim Stand von 12:7 in doppelter Überzahl agierten, schafften sie in zwei Minuten lediglich ein 1:1 und konnten den Rückstand nicht verkürzen. Über- und Unterzahlspiel prägten die Partie bis zur Halbzeit und brachten mehr als eine Vorentscheidung.

WSSV hält Vorsprung

Im zweiten Durchgang hielt der WSSV den TVN stets auf Distanz und hatte meist sieben bis acht Tore Vorsprung. An einen Sieg war für die Gäste aus der Gemeinde Dötlingen nicht mehr zu denken. Nach dem 29:22 gelang Johanna Stuffel (zwei) und Stefanie Hanuschek lediglich noch ein wenig Ergebniskosmetik.

Um ihre neu formierte Mannschaft auf Oberliga-Niveau zu bringen, hatten sich Haverkamp und Kolpack Zeit bis Dezember eingeräumt. „Jetzt wird es jedoch Zeit, auch einmal zählbare Erfolge zu produzieren“, ist sich Maik Haverkamp des Ernstes der Tabellensituation bewusst. Anfangen sollte sein Team damit so schnell wie möglich.