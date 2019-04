Bergedorf. Udo Spähn vom Delmenhorster FC hat sich bei den Norddeutschen Meisterschaften der Altersklassen O35 bis O75 einen Titel gesichert. In der Einzelkonkurrenz der O65-Herren bezwang er im Finale den an Position eins gesetzten Klaus Rosenkranz vom Veranstalter TSG Hamburg-Bergedorf. Wie bereits in den Runden zuvor musste er auch im Endspiel über drei Sätze ran. Im entscheidenden dritten Satz lag Spähn bis zum 20:20 stets in Führung. Dank eines konzentrierten Schlussspurts gewann der DFC-Akteur den Durchgang mit 22:20. Damit hat er sich laut DFC-Pressewartin Mareike Kretschmann für die Deutschen Meisterschaften, die Ende Mai stattfinden, qualifiziert.

Die Delmenhorsterin Maren Nitz ging in Bergedorf in gleich drei Disziplinen an den Start. Im Dameneinzel O50 erreichte Nitz nach einem Auftaktsieg gegen Carola Meyer aus Güstrow das Halbfinale, welches sie aber mit 21:18, 13:21 und 15:21 gegen Heike Laubvogel aus Wettbergen verlor. Letztlich landete Nitz auf Platz drei. Im O50-Damendoppel an der Seite der Rintelnerin Bettina Krachudel war bereits nach der ersten Runde gegen Heike und Karen Laubvogel Schluss. Auch im Mixed der Altersklasse O45 kam Nitz zusammen mit dem Heidkruger Mike Stemmler nicht über die erste Runde hinaus. Die dritte DFC-Spielerin im Bunde, Anja Eilers, musste mit ihrer langjährigen Doppelpartnerin Martina Götz vom VfL Grasdorf im Damendoppel O40 gegen die späteren Turniersiegerinnen ebenfalls direkt die Segel streichen.