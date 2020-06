Sandra Auffarth gewinnt souverän den CCI2*-L der Westersteder Horse Trials. Am vorletzten Tag des Vielseitigkeitsturniers landeten zudem fast alle Reiter des RV Ganderkesee unter den Top 20 des 3*-S-Wettbewerbs. Zuvor mussten die Teilnehmer des CCI2*-S-Wettbewerb ihr Können im Gelände zeigen. Die 2600 Meter der Strecke galt es, in fünf Minuten zu überwinden. Sandra Auffarth und Heike Jahncke schafften das jedoch nicht ganz.

Schatztruhen, Brotzeit-Tisch und Blumendach – Streckenbauer Uwe Meyer hatte sich insgesamt 23 kreative Hindernisse und 25 Sprünge für das Starterfeld des zwei Sterne Kurzwettbewerbs einfallen lassen. Die Reiter absolvierten von morgens an die letzte Teilprüfung und stritten die finalen Platzierungen aus. In der Sektion 1 (maximal 610 Ranglistenpunkte) verteidigten Leo von Schmeling und Lucky Toutch vom Elbdörfer und Schenefelder RV den ersten Platz, den sie schon nach dem Springen innehatten. Nina-Carlotta Meiners (RV Ganderkesee) legte auf Emmi M einen fehlerfreien Ritt ohne Zeitstrafe hin und landete damit am Ende auf Platz 27.

Auch in der zweiten Sektion (weniger als 610 Ranglistenpunkte und ausländische Reiter) änderte sich an der Spitze nichts mehr: Sophie Leube (RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e.V.) mit Sweetwaters Ziethen blieben auf Platz eins. Für die Ganderkeseerinnen Heike Jahncke und Sandra Auffarth lief es aber nicht gut. Nachdem LEB Empress am Brunnen-Hindernis verweigerte, kassierte Jahncke auch noch 10,4 Zeitstrafpunkte und beendete den Wettkampf auf Platz 68. Sandra Auffarth und Gin & Juice ritten zwar eine fehlerfreie Runde, rissen aber ebenfalls die vorgegebene Zeit. So musste sich die Olympiakader-Reiterin in diesem Wettbewerb mit Platz 54 begnügen.

Besser lief es für Auffarth beim 2*-Langformat-Wettbewerb, bei dem ebenfalls die Gelände-Teilprüfung anstand: Die 26 Hindernisse und 28 Sprünge nahm ihr Wallach Rosveel nicht nur fehlerfrei, sondern auch im Zeitlimit. Die Reiterin des RV Ganderkesee lag nun auf Platz eins vor Hanna Knüppel (RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u. U.).

Die 63 Teilnehmer des 3*-S-Wettkampfs mussten dagegen gleich in zwei Disziplinen ran. Am Sonnabendmorgen stand die Springprüfung und nachmittags der Geländeritt an. Unter den gemeldeten Startern war der RV Ganderkesee stark vertreten: Neben Sandra Auffarth mit Viamant du Matz, waren Cord Mysegaes mit Dekorateurin Baumeister und Tabea-Marie Meiners mit Luc M dabei. Pauline Knorr und Heike Jahncke starteten doppelt: Knorr einmal auf Lucy Dynamik und einmal auf Wilbert Bo, Jahncke sowohl auf Mighty Spring als auch auf Coco Spring. Nach der ersten Dressur-Teilprüfung lag Auffarth auf Platz elf, Knorr sowohl auf Platz 27 als auch 49, Jahncke auf den Plätzen 28 und 50, Mysegaes auf Platz 31 und Meiners auf Rang 42.

Vom Anfang bis zum Ende an der Spitze

Von der ersten bis zur letzten Teilprüfung dominierten die Mannschaftsolympiasiegerin Auffarth und ihr Pferd Rosveel den 2*-Langwettbewerb. Sie überzeugte die Dressur-Jury bereits am Freitag mit ihrer Kür und blieb am Sonnabend sowohl im Springen als auch im Gelände fehlerfrei und im Zeitlimit. Auf Platz zwei der End-Rangliste landete Kai-Steffen Meier (RV Gut Waitzrodt) mit Mighty Mr. Magic M, gefolgt von der Belgierin Lara de Liedekerke-Meier auf Hooney D’Arville.

In der CCI3*-S-Prüfung lief es dagegen nicht so gut für Auffarth. Viamant du Matz riss ein Hindernis im Springen. Am Ende reichte es trotz eines fehlerfreien Geländeritts nur zu Platz 28. Die anderen vier Reiter des RV Ganderkesee schafften es allesamt unter die ersten 20. Zwar gewann keiner von ihnen, aber Heike Jahncke kassierte zumindest doppelt Preisgeld: Auf Mighty Spring erritt sie Platz zwölf und auf Coco Spring Platz 15. Pauline Knorr, die ebenfalls mit zwei Pferden gemeldet war, holte auf Lucy Dynamik Platz 13, schied auf Wilbert Bo im Gelände aber aus. Tabea-Marie Meiners und Luc M. holten sich Platz 17, direkt gefolgt von Cord Mysegaes mit Dekorateurin Baumeister. Der Westersteder CCI3*-S-Wettbewerb war aber nicht einfach nur ein normaler Kurzformat-Wettkampf, sondern gleichzeitig auch U 25-Förderpreis. Im zugehörigen Ranking landete Pauline Knorr mit ihrer braunen Hannoveraner-Stute auf Platz vier und Tabea-Marie Meiners mit ihrem 13-jährigen Wallach auf Platz sechs.

Neben den internationalen CCI-Wettbewerben ging es am Sonnabend auch mit der nationalen VA-Prüfung los, für die fast 200 Reiter genannt hatten. Nach Ranglistenpunkten unterteilt können sich Vielseitigkeitssportler jeglichen Kalibers in vier Abteilungen miteinander messen. Die ersten beiden Gruppen (weniger als 356 Ranglistenpunkte (RLP) bzw. 75-355 RLP) mussten sich bereits der Dressur-Jury stellen. Mit dabei war auch Tabea-Marie Meiners, dieses Mal auf der Oldenburger-Stute Elli M. Die Abteilungen 3 und 4 (15-74 RLP bzw. 0-14 RLP) starten am letzten Tag der Horse Trials in das Turnier. Das Finale des Westersteder Vielseitigkeitsturniers unter Corona-Bedingungen bilden im Anschluss die Spring- und Geländeprüfungen für alle vier Abteilungen en bloc.