Marlo Siech wechselt nicht zum VfB Oldenburg. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst/Oldeburg. In der vergangenen Saison in der Fußball-Oberliga hatte sich Marlo Siech in der Innenverteidigung des SV Atlas Delmenhorst einen Stammplatz erkämpft und dann über weite Strecken der Saison überzeugt. Das war auch dem VfB Oldenburg nicht entgangen, von dem er im Jahr zuvor an die Delme gewechselt war. Und so schloss sich Siech erneut den Oldenburgern an. „Ich habe aber schnell gemerkt, dass der Wechsel ein Fehler war. Zudem hat sich schulisch etwas geändert“, sagt Siech. Und so kommt es, dass der 20-Jährige in der kommenden Saison doch für die Blau-Gelben antritt. „Ich werde alles dafür tun, um mit dem SV Atlas das große Projekt Regionalliga in den kommenden Spielzeiten zu realisieren. Ich danke dem Verein, der es mir problemlos ermöglicht hat zurückzukommen“, fügte er hinzu.

Das bestätigte nun auch Teammanager Bastian Fuhrken, nachdem der Niedersächsische Fußballverband (NFV) seine Zustimmung gegeben hatte: „Ich hätte mich gefreut, wäre ihm der Sprung in die Regionalliga gelungen, aber es freut mich natürlich auch, ihn am Dienstag zum Vorbereitungsauftakt im Team zu haben.“ Atlas-Trainer Jürgen Hahn hat nun eine weitere Option in der Defensive. „Marlo war nie weg, und wir sind in der Defensive variabel aufgestellt, zudem kennen wir Marlos Qualitäten. Tolle Sache“, sagt der Coach.