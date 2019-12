Mareike Zetzmann und die HSG Hude/Falkenburg unterlagen trotz einer starken Leistung. (Janina Rahn)

Im Topspiel der Handball-Oberliga Nordsee hat die HSG Hude/Falkenburg eine Überraschung nur hauchdünn verpasst. Beim Ligaprimus BV Garrel verlor die HSG knapp mit 26:28 (13:13) und belohnte sich nicht für eine starke Leistung.

Die Mannschaft des Trainergespanns Lars Osterloh/Birgit Deeben fand gut in die Partie und ging nach zehn Minuten durch einen Treffer von Malin Blankemeyer mit 6:3 in Führung. In der Folge verwaltete die HSG ihren knappen Vorsprung und kassierte erst kurz vor der Halbzeit wieder den Ausgleich. Garrel probierte in der Deckung nun offensivere Varianten, um den Spielfluss der Gäste zu stören. Doch Hude hatte gegen die 5:1- und 4:2-Formation von Garrel meist die passende Antwort parat.

Das sehr intensive und temporeiche Spiel zwang Osterloh dann dazu, einige Wechsel vorzunehmen, was einen kleinen Bruch im Spiel mit sich brachte, sodass Garrel in der 53. Minute erstmals mit drei Toren führte. Doch die HSG kämpfte sich zwei Minuten vor dem Ende wieder auf 26:26 heran, ehe Garrel zum 27:26 traf. Hude hatte dann in den letzten 40 Sekunden in Überzahl sogar die Möglichkeit zum Ausgleich, doch die herausgespielte Wurfchance wurde nicht genutzt.

„Ein Unentschieden wäre heute gerecht gewesen“, sagte Osterloh. „Wir haben ein super Spiel gemacht und den Tabellenführer am Rande einer Niederlage gehabt. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, denn sie hat 60 Minuten lang toll gekämpft“, bilanzierte der Coach. Neuzugang Kim Sanders vom VfL Oldenburg hat zudem eine gute Leistung zum Einstand gezeigt.