Bremen. Die Devils haben eine Überraschung in der Basketball-Oberliga knapp verpasst. Bei den Weser Baskets Bremen/Bremen 1860 unterlag die Fünf von Trainer Stacy Sillektis mit 77:83 (24:16, 42:41, 59:62). Der Delmenhorster TV bleibt damit auf Rang fünf. Eine Partie hat er noch vor der Brust – zum Saisonabschluss geht es gegen den ungeschlagenen Meister BBC Osnabrück.

Die Sillektis-Mannen hatten den Klassenerhalt bereits vor zwei Wochen gesichert, sodass sie weder vor der Partie gegen den Tabellenzweiten Weser Baskets noch vor der gegen den kommenden Meister unter Druck standen beziehungsweise stehen. „Das Spiel in Bremen war ein Bonbon und das gegen Osnabrück wird auch eines werden. Auch wenn das Ergebnis gegen Osnabrück vermutlich etwas anders aussehen wird“, sagte Sillektis.

In Bremen startete der Rumpfkader – lediglich acht Spieler standen für die Delmestädter auf der Platte, darunter Sillektis selber – stark, führt nach dem ersten Viertel mit acht Punkten und zur Pause noch mit einem Zähler. „Die erste Halbzeit war besser als die zweite. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Wir hatten den Tabellenzweiten auswärts am Rande einer Niederlage. Es war eine gute Leistung, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat“, berichtete der Devils-Coach. Im dritten Viertel drehten die Bremer dann das Match. Zum Ende der Partie machten die Hausherren Druck, die Gäste wurden etwas nervös. „Unsere Ballverluste haben den Unterschied ausgemacht“, resümierte Sillektis, der selber auf 16 Punkte kam.

Wann die Begegnung gegen Osnabrück ausgetragen wird, steht noch nicht endgültig fest. Donnerstag und Sonntag sind mögliche Termine. „Wir spielen auf jeden Fall ohne Druck. Und dann läuft es auch anders als normal, das hat man vor allem in der ersten Halbzeit gegen Bremen gesehen“, sagte Sillektis.

Delmenhorster TV: Akkurt (21), Frerichs, Holder (8), Pena Aracena (2), Polley (17), Sillektis (16), Thomas (3), Tozan (5), Ziemann (5).