Die Handballerinnen der HSG Delmenhorst haben die ersten zwei Pluspunkte im Jahr 2020 für sich verbucht. Im Nachholspiel der Handball-Landesliga Bremen bezwangen sie die SG Obenstrohe/Dangastermoor dank einer überzeugenden Leistung mit 32:21 (16:11) und verbesserten sich damit auf den dritten Tabellenplatz.

Nach den zuletzt enttäuschenden Leistungen gegen Bremerhaven und Altenwalde traten die Damen von Trainer Ingo Renken vor heimischem Publikum in der Wehrhahnhalle diesmal ganz anders auf. Mit dem Sieg revanchierten sie sich zudem für die 20:22-Hinspielniederlage vom 3. Oktober – und das recht eindrucksvoll.

„Unsere gute Trainingsarbeit, in der wir sehr viel für die Abwehr getan haben, hat sich heute richtig ausgezahlt. Meine Mannschaft zeigte eine sehr gute Beinarbeit, war beweglich und ließ hinten so wenig zu. Dazu kommt, dass sich der Angriff viele Chancen herausgespielt hat, die gut genutzt wurden. Auch war Stine Neitzel vom Punkt aus wieder unschlagbar. Alle ihre neun geworfenen Siebenmeter landeten im Netz“, freute sich Ingo Renken

Nur anfangs ausgeglichen

Die Gäste gestalteten das Spiel nur bis zum 3:3 ausgeglichen, danach erspielten sich die Gastgeberinnen bereits einen Fünf-Tore-Vorsprung zum 8:3. Über 11:5 und 14:9 durch die A-Jugendliche Kyra Wessels hieß es zur Pause 16:11.

In Durchgang zwei ließen die Delmenhorsterinnen dann nichts mehr anbrennen. Beim 22:14 durch einen verwandelten Siebenmeter von Stine Neitzel in der 38. Minute war bereits eine Vorentscheidung gefallen. Die HSG-Damen erlaubten sich diesmal keine Schwächeperiode, hielten bis zum Schluss die Konzentration hoch und landeten so einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg.