Kurt Riep vom TV Hude gehört mit dem Diskus und der Kugel deutschlandweit zu den besten Werfern in seiner Alterklasse. In Niedersachsen ist er nahezu konkurrenzlos. (RALF GÖRLITZ)

Landkreis Oldenburg/Delmenhorst. In der Jahresbestenliste der Leichtathleten in Niedersachsen sind auch einige Sporter des Delmenhorster TV, der LGG Ganderkesee und des TV Hude vertreten. Auf Platz eins – und das gleich in zwei Disziplinen – liegt Kurt Riep in der Klasse M80, Ulrich Garde führt die M50 im Kugelstoßen an.

In der Männerklasse steht die 4x400-Meter- Staffel der LGG Ganderkesee mit Patrick Himmelskamp, Thomas Meyer, Pascal Paukstat und Fabian Goedeke niedersachsenweit auf dem siebten Platz. Im Mannschaftsdurchgang erzielte das Team 8996 Punkte und ist damit auf dem achten Rang gelistet. Außerdem steht die 4x100-Meter-Staffel mit Frank de Groot, Patrick Himmelskamp, Thomas Meyer und Fabian Goedeke sowie Ulrich Garde im Kugelstoßen unter den besten 20. Bei den Frauen sorgten die Seniorinnen Silvia Braunisch, Karen de Groot, Anna Meyer und Diana Garde in der 4x400-Meter-Staffel mit Platz vier für das beste LGG-Ergebnis. Im Speerwurf konnte sich Karen de Groot auf Rang acht verewigen. Weitere Nennungen unter den besten 20 sind die 4x100-Meter-Staffel mit Johanna Struthoff, Sophie Adermann, Megan Sparr und Diana Garde, Anna Meyer im Hoch- und Dreisprung, Diana Garde und Karen de Groot im Dreisprung sowie Diana Garde im Fünfkampf.

In der Männerklasse M30 steht die Mannschaft der LGG im Mannschaftsdurchgang auf Platz eins und in der 4x100-Meter-Staffel auf Platz drei. Für dieses Resultat zeichnen Frank de Groot, Thomas Meyer, Hein Hezemans, Jochen Wolter und Ulrich Garde verantwortlich. In der Alterklasse M45 steht Ulrich Garde im Speerwurf mit 43,15 Metern und im Kugelstoßen mit 12,26 Metern jeweils auf dem dritten Rang. Für Frank de Groot bedeuten 5,06 Meter im Weitsprung Platz vier und 13,3 Sekunden über 100 Meter Platz acht. Jochen Wolter belegt beim Kugelstoßen mit 10,72 Metern Platz sieben. Einmal mehr war Altmeister Ulrich Garde in der Altersklasse M50 im Kugelstoßen mit 14,06 Metern unschlagbar. Zudem steht er auf Listenplatz zwei im Speerwurf (48,62 Meter) und Wurffünfkampf. Im Gewichtswurf erreichte er mit 13,43 Metern Platz vier, im Hammerwurf mit 35,77 Metern Platz sieben und im Diskus mit 37,49 Metern Platz acht. Für den alten Kreis Oldenburg-Land stellte er dabei im Hammer und Wurffünfkampf neue Rekorde auf. In der Altersklasse M70 platzierte sich Harry Meyfeld mit seinen erzielten 3,85 Metern im Weitsprung auf Rang drei.

Athleten des Delmenhorster TV erreichten Platzierungen in den Jugendklassen. Bei der U20 lief René Rumpf mit 11,16 Sekunden auf Platz drei über 100 Meter. Fabian Kuhfelds 11,37 Sekunden reichen für Rang zehn. Über 200 Meter stehen für Kuhfeld 23,08 Sekunden (Rang acht) zu Buche. Die 4x100-Meter-Staffel mit Rumpf, Kuhfeld, Jan Lippert und Fabian Sander lief mit 43,83 Sekunden die drittschnellste Staffelzeit. Sander steht zudem auf Platz elf im Weitsprung. Mit Janina Meyer schaffte eine Marathonläuferin des DTV den Sprung in die Top Ten (3:26,25 Stunden).

Für den TV Hude ergatterten zwei Werfer diverse Listeneinträge: Daniel Lucka erzielte den siebthöchsten Wert im Wurffünfkampf in der Alterklasse M30. Zudem platzierte er sich mit der Kugel auf Rang fünf (11,54 Meter), mit dem Diskus auf Platz sieben (30,54 Meter), mit Hammer und Gewicht jeweils auf Platz acht (23,09 und 8,75 Meter) und mit dem Speer auf Platz zehn (37,16 Meter). Aushängeschild des TV ist sicherlich Kurt Riep, der bundesweit zu den Top-Werfern seiner Alterklasse M80 zählt. In Niedersachsen führt er unangefochten die Kugelstoßen-Bestenliste mit 11,99 Metern an. Im Diskuswurf steht er mit 35,33 Metern auf Platz eins. Im Gewichtwurf reichten 12,41 Meter zu Platz zwei, mit dem Hammer liegt er auf Rang fünf (28,64 Meter).