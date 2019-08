Auf Julian Hoffmann und den TV Neerstedt wartet eine spannende Verbandsliga-Spielzeit. (INGO MÖLLERS)

Neerstedt. Fabian Kahler ist guter Dinge. Und das ist beileibe nicht selbstverständlich. Schließlich hat der Handball-Verbandsligist TV Neerstedt in diesem Sommer einen Umbruch vollzogen. Wobei das so auch nicht ganz stimmt, denn genau genommen ist er immer noch dabei. Nach dem Abgang von Coach Björn Wolken hat Andreas Müller das Traineramt übernommen. Mit Andrej Kunz, Florian Honschopp, Mario Reiser, Malte Kasper und Niklas Planck haben einige Leistungsträger den Verein verlassen. Dafür sind sechs Neue zum Team gestoßen, zählt man die drei Zugänge aus der A-Jugend dazu, sind es sogar neun.

Das Wort Umbruch erscheint angesichts dieser tief greifenden personellen Veränderungen durchaus passend. Fabian Kahler hat jedoch noch eine andere Beschreibung des aktuellen Zustands parat. Der Handball-Abteilungsleiter des TVN spricht von einem Neustart, den das Team bewältigen muss. Alles andere als eine einfache Aufgabe für alle Beteiligten, doch Kahler ist mit dem bislang Geschehenen ausgesprochen zufrieden. „An sich ist die Vorbereitung ganz gut gelaufen“, meint er. Zuletzt habe es zwar einige Verletzungssorgen gegeben, was für den erwähnten Neustart natürlich problematisch gewesen sei. Trotzdem bewertet Kahler die Sachlage grundsätzlich sehr positiv. „Wir sind dennoch auf einem sehr guten Stand. Das hätten wir uns nicht ausgemalt“, erklärt er.

Mit den Zugängen Marcel Behlmer (vom TV Langen), Niko Ahrens (HSG Schwanewede/Neuenkirchen II), Rückkehrer Lukas Oltmanns (TvdH Oldenburg), Marc Schiefelbein (SV Eintracht Wiefelstede), Niklas Löding und Christoph Steenken (beide eigene 2. Herren) sowie den aus der A-Jugend hochgezogenen Jakob Poppe, Felix Hennken und Florian Schrader ist der Kader der Neerstedter um viele neue Gesichter reicher. Logisch, dass sich das Team daher erst einmal finden muss. Laut Kahler hat das, so weit das in der kurzen Zeit möglich war, aber prima funktioniert. „Die Neuen schlagen auf und neben dem Feld gut ein“, freut sich der Abteilungsleiter. Man müsse ja sehen, dass man die passenden Charaktere für das Team findet. Den Verantwortlichen des Verbandsligisten scheint das demnach gelungen zu sein.

Ein großes Lob spendet Kahler in diesem Zusammenhang auch dem neuen Coach Andreas Müller. „Mit ihm haben wir einen Trainer, der die Spieler sehr gut weiterentwickeln kann. Das passt hundertprozentig. Das Projekt ist nicht so einfach, aber er hat sich mehr als bewiesen. Wir sind stolz, ihn zu haben“, betont Kahler.

Aufstieg ist kein Thema

Wenngleich die Gesamtsituation derzeit zufriedenstellend ist, backen die Neerstedter mit Blick auf die neue Saison kleine Brötchen. „Das Ziel ist der Neuanfang an sich. Wir müssen bis zum Jahresende gucken, wie gut die Konzepte greifen“, sagt Kahler. Bis zur Winterpause wolle man „spielerisch eine Mannschaft darstellen“. Diese Zeit benötige man, „um vernünftig sagen zu können, wohin die Reise geht“, meint der TVN-Funktionär. Das Wort Aufstieg nehmen sie in der Gemeinde Dötlingen jedenfalls ausdrücklich nicht in den Mund. Vielmehr geht es um die Perspektive. „Wir wollen auf Dauer eine Mannschaft haben, die zukunftsorientiert zusammenspielt“, formuliert Kahler die Vorgabe.

Die nahe Zukunft, oder besser gesagt die unmittelbar bevorstehende, hält direkt einmal eine Herausforderung für den neuen TV Neerstedt bereit. In der ersten Runde des HVN/BHV-Pokals empfängt die Müller-Sieben an diesem Sonnabend den Oberligisten HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Los geht’s um 19.30 Uhr. „Das wird ein echter Härtetest. Die HSG ist ganz klar der Favorit, aber wir wollen das Bestmögliche rausholen“, sagt Kahler. Die Partie sei eine gute Möglichkeit, um zu überprüfen, wie weit man sei. Und das vor eigenem Publikum. „Es ist schön, dass wir zu Hause spielen. Gegen Schwanewede macht es immer wieder Spaß“, blickt Kahler mit Vorfreude auf das reizvolle Duell.