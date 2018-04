Marcel Kasper (am Ball) schloss siebenmal erfolgreich für den TV Neerstedt ab, dennoch verloren die Grün-Weißen. (Ingo Möllers)

Neerstedt. Nach der 23:26 (9:11)-Heimniederlage im vorletzten Punktspiel der Oberliga Nordsee gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen befinden sich die Handballer des TV Neerstedt ganz plötzlich in akuter Abstiegsnot. Zwar weist das Team von Coach Björn Wolken drei Pluspunkte mehr als der Tabellenvorletzte Elsflether TB auf, jedoch droht dem TVN aber Ungemach von oben. In der 3. Liga ist neben dem ATSV Habenhausen auch der VfL Fredenbeck bereits abgestiegen, daneben schwebt nun auch noch der OHV Aurich in akuter Gefahr. Und aufgrund der gleitenden Skala würden in diesem Fall sogar vier Teams aus der Oberliga Nordsee den bitteren Weg in die Verbandsliga antreten müssen.

Gegen Schwanewede bestritt der TVN ein Duell gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten. Zwar wollte Trainer Björn Wolken keinen unnötigen Druck aufbauen, die Marschrichtung war jedoch eindeutig: Ein Sieg für die Gastgeber musste her. Von Beginn an wurde aber klar, dass das ein schwieriges Unterfangen werden würde, da mit dem an der Schulter operierten Eike Kolpack der gefährlichste Torschütze der Grün-Weißen in den finalen drei Spielen nicht zur Verfügung stehen wird.

Schwanewede übernahm rasch mit 3:1 die Führung und bestimmte bis zum 7:4 durch den insgesamt achtfachen Torschützen Marc Blum – sehr zum Leidwesen der Hausherren – das Geschehen auf dem Parkett. Problemlos überwand er mehrfach die Neer-stedter 6:0-Deckung, die keinen Zugriff auf ihn bekam. Dann fingen sich die Wolken-Schützlinge und verkürzten durch Marcel Kasper und Marcel Reuter auf 7:8, allerdings gelang ihnen in dieser Phase kein Ausgleich, sodass die Gäste beim 11:9 einen kleinen Vorsprung mit in die Pause nahmen.

Blum zerlegt Neerstedt

Die klaren Worte von Coach Björn Wolken während der Halbzeitpause zeigten direkt nach Wiederanpfiff Wirkung. Jetzt gelang der heiß ersehnte Ausgleich beim 11:11 durch Paul Schröder, ehe Marc Blum seine Farben wieder mit drei Toren in Front brachte. Über 14:11 hielt das Team von Gästecoach Andreas Swalkiewicz seinen Vorsprung bis zum 21;18, bis eine Auszeit von TVN-Trainer Björn Wolken die Hausherren zurückbrachte. Beherzte Würfe von Jan-Ole Harting bedeuteten beim 20:21 vier Minuten vor Schluss die Chance zur Wende, jedoch schafften die Neerstedter den Ausgleich auch deshalb nicht mehr, weil der 21-jährige Marc Blum in der Schlussphase weiter nach Belieben traf und seinem Team den Sieg bescherte. Wolken: „Mit einer Manndeckung gegen Blum hätten wir uns keinen Gefallen getan, dafür waren wir individuell in der Deckung zu schwach. Vielleicht ist der Druck jetzt ein wenig zu hoch. Der eine oder andere Spieler ist noch sehr jung, vielleicht zu jung, um die Verantwortung zu übernehmen. Jan-Ole Harting ist das im Gegensatz zu anderen Spielern sehr gut gelungen. Insgesamt waren wir aber deutlich zu mutlos.“

Die Entscheidung über den Oberliga-Abstieg fällt nun am nächsten Sonnabend – für den finalen Spieltag ist somit Hochspannung garantiert. Björn Wolken konzentriert sich bereits jetzt mit seinem Team auf diese entscheidende Aufgabe: „Wir müssen beim HC Bremen doppelt punkten, um uns aus dem Schlamassel zu ziehen. Das wird keine leichte Aufgabe. Die klare 20:30-Niederlage der von Verletzungen geschwächten Bremer am Wochenende beim VfL Edewecht gibt uns aber die Hoffnung, nächsten Sonnabend am Hastedter Jakobsberg einen Sieg einzufahren.“ Gleichzeitig müssen die Neerstedter auf einen Auricher Sieg und eine Lemgoer Niederlage in der 3. Liga hoffen.

Dass ein Sieg gegen den HC Bremen nicht unbedingt reichen wird, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Neerstedt und Beckdorf haben jeweils 20 Pluspunkte, Bremervörde und Schwanewede je 21. Zwei dieser drei Teams wird es aufgrund der Abstiegsregelung der gleitenden Skala voraussichtlich erwischen. Bremervörde hat die schwierigste Aufgabe in Cloppenburg und sollte dort keine großen Siegchancen haben. Der SV Beckdorf muss beim TuS Rotenburg antreten. „Leider haben wir den direkten Vergleich gegen Beckdorf verloren“, sagte Wolken. Bei einer Niederlage oder einem Remis beim HC Bremen wäre der Neerstedter Abstieg besiegelt. „Wir werden kämpfen und alles versuchen“, versprach der Neerstedter Übungsleiter. „Mit allen weiteren Gedankenspielen, wie es in der nächsten Saison weitergehen soll, werde ich mich erst nach dem Abpfiff des letzten Matches beschäftigen.“