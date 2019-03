Schüttorf. Es sollte wieder einmal nicht sein: Für die TS Hoykenkamp gibt es in der Handball-Landesliga Weser-Ems derzeit keine Glücksmomente. Nach der 20:21 (9:9)-Niederlage beim FC Schüttorf 09 bleibt die Lage für die Schützlinge von Trainer Lutz Matthiesen acht Spieltage vor dem Saisonende weiterhin nahezu aussichtslos. Der letzte Sieg datiert vom 21. Oktober – aus dem Hinspiel gegen Schüttorf beim 26:19. In diesem Jahr gab es bisher lediglich einen Zähler beim 27:27 gegen Friesoythe. Der Abstieg ist de facto besiegelt, daraus macht niemand im Verein einen Hehl.

In Schüttorf fehlte am Ende wieder einmal das Quäntchen Glück, denn kurz vor dem Schluss führte die Matthiesen-Sieben mit 20:19. „Es gab kaum etwas zu mäkeln. Gregor Kleefeldt bewies 60 Minuten seine Klasse, Niklas Lüdeke führte im Angriff klug Regie und der Abwehrblock in der Mitte mit Hannes Ahrens, Hergen Schwarting sowie Daniel Hemmelskamp stand recht sicher“, bilanzierte ein nicht unzufriedener TSH-Coach. „Das junge Schiedsrichtergespann Noelle Storck und Jaqueline Tesdorff war in einigen Phase doch überfordert mit der Partie. Sie pfiffen viele Aktionen viel zu früh ab oder zurück“, meinte Matthiesen.

Nach dem 2:6-Rückstand in der 15. Minute kam die Turnerschaft langsam in Bewegung, sodass Niklas Lüdeke kurz vor der Pause den 9:9-Ausgleich erzielte. Nach dem Wechsel blieb die Partie ausgeglichen. In der 47. Minute brachte Andre Thode sein Team mit 17:16 nach vorn. Colin Hörner erzielte die Führung zum 19:18 und 20:19. Am Ende aber hatte Schüttorf beim 21:20 wieder die Nase vorn und die Gäste mussten die Platte als Verlierer verlassen. „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, sagte Hoykenkamps Trainer.