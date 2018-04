Dominik Entelmann zeigte als einer der wenigen Atlas-Akteure eine starke Leistung und rettete seinem Team so einen Punkt. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Jürgen Hahn saß nach Abpfiff sichtlich angefressen auf seinem Stuhl am Spielfeldrand, bevor er sich mit finsterer Miene einige Meter auf den Rasen bewegte und deutliche Kritik für die Leistung seiner Oberliga-Fußballer beim 2:2 (1:1) gegen den MTV Gifhorn fand: Der SV Atlas Delmenhorst zeigte in den 90 Minuten zuvor – bis auf zehn Minuten zu Beginn der zweiten Hälfte – eine schwache Leistung, vielleicht die schwächste in dieser Spielzeit. "Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen. Wir schauen die ganze Zeit nur zu, sind viel zu spät dran in vielen Szenen und auch nicht aktiv", bemängelte der Atlas-Trainer.

Die ganze Woche habe er den Gegner analysiert und einen Plan herausgearbeitet und diesen mit dem Team besprochen. "Wir wollten konzentriert sein, überzeugt in den Aktionen. Aber das waren wir nicht und das sind die Dinge, die den Unterschied ausmachen. Heute waren wie in der ersten Hälfte gegen Vorsfelde nur einige der Spieler mit dem richtigen Willen auf dem Platz. So kann man Spiele nicht gewinnen", führte er weiter aus. Dass er trotzdem einen Punkt für die Blau-Gelben gab, hatte drei Gründe: ein starker Dominik Entelmann, ein wacher Moment von Oliver Rauh und Thomas Mutlu sowie die geringe Qualität des MTV Gifhorn. Auch die Elf vom ehemaligen Atlas-Akteur Uwe Erkenbrecher offenbarte diverse Schwächen, sodass das Unentschieden letztlich leistungsgerecht war: Keines der beiden Teams hatte drei Punkte verdient.

Von der ersten Minute an stimmten bei Atlas weder Einsatz noch Abstimmung. Und so liefen die Gifhorner nur wenige Sekunden nach Anpfiff ohne größere Gegenwehr durchs Mittelfeld, bis der Ball bei Albert Hajdaraj landete, der alleine auf der linken Seite durch war und den Ball an Atlas-Torwart Florian Urbainski vorbeilegte. Hanno Hartmann klärte im letzten Moment zur Ecke. Es ging ähnlich weiter. Gerade im zentralen Mittelfeld bekam Atlas überhaupt keinen Zugriff. Nick Köster war immer wieder einen Schritt zu spät dran und kam nicht in die Zweikämpfe. Auch Stefan Bruns – der nach 36 Minuten verletzt ausgewechselt werden musste – schaffte keine Ordnung. Und so agierte Atlas fast ausnahmslos mit langen, ungenauen Bälle aus der zentralen Innenverteidigung. Jedoch brachte niemand die weiten Schläge unter Kontrolle und auch die zweiten Bälle erreichten die Blau-Gelben nicht.

Schlechter Start vom SVA

Nach sechs Minuten ereignete sich eine Szene, für die Jürgen Hahn nur ein Wort parat hatte: "Katastrophe." Sebastian Kmiec ging nach einer bereits abgewehrten Ecke an der Strafraumgrenze mit dem Arm voran in ein Luftduell und spielte das Leder mit der Hand. Den folgerichtigen Elfmeter verwandelte Marvin Luczkiewicz sicher zum 1:0. Kmiec erwischte auch ansonsten einen rabenschwarzen Tag: Der Linksverteidiger verlor mehrere Bälle im Aufbau und spielte ungenaue Pässe. In einer schwachen Elf fiel der vor einer Woche noch stärkste Feldspieler negativ auf.

Torchancen erspielte sich Atlas kaum, ein Freistoß von der rechten Seite vom unauffälligen Patrick Degen segelte am langen Pfosten vorbei (10.), ein Abschluss von Entelmann verfehlte das MTV-Gehäuse knapp (15.). Es dauerte bis zur 41. Minute, bis Atlas erstmals wirklich gefährlich wurde – und mit etwas Glück stand es im Anschluss 1:1. Entelmann behauptete einen langen Ball stark gegen gleich mehrere Verteidiger. Im Strafraum flog sein abgefälschter Abschluss unhaltbar in hohem Bogen über Gifhorns Keeper Tobias Krull. Während der gesamten 90 Minuten mussten weder Urbainski noch Krull eine echte Parade zeigen. Aus den wenigen Torchancen entstanden Treffer, ein paar Abschlüsse gingen neben den Kasten oder kamen mit niedriger Geschwindigkeit zentral aufs Gehäuse. In der Nachspielzeit von Hälfte eins setzten Degen noch einen Freistoß ans Außennetz. "Das Beste an der ersten Halbzeit war der Spielstand", meinte Hahn.

Aus der Kabine kam Atlas mit mehr Schwung, Zählbares kam in der 52. Minute rum: Oliver Rauh verfolgte seinen Gegenspieler bis in die eigene Hälfte und holte so einen Einwurf raus. Gedankenschnell warf er diesen auf den durchstartenden Thomas Mutlu, der den Ball in den Strafraum auf Entelmann querlegte. Dieser drehte sich um seinen Gegenspieler und bewies große Übersicht und Uneigennützigkeit, als er das Leder auf Degen weiter passte, der zum 2:1 ins leere Tor einschob. Kurz darauf schlenzte Entelmann das Spielgerät nach Vorlage vom soliden Sebastian Koltonowski in die Arme des Gäste-Schlussmanns. Kurz darauf endeten jedoch die Angriffsbemühungen des Heimteams, stattdessen fiel es in einen Tiefschlaf. In Minute 56 versuchte die Defensive, auf Abseits zu spielen, doch das misslang gründlich. Auf der völlig verwaisten linken Abwehrseite war MTV-Stürmer Timon Hallmann nach einem simplen Pass frei durch. Er flanke den Ball flach in den Strafraum und da die Innenverteidigung nicht schnell genug nach hinten kam, schloss Luczkiewicz frei vor Urbainski zum 2:2 ab. "Beim 2:1 haben wir noch alles gezeigt, was wir vorhatten: Gedankenschnelligkeit, Willen, Einstellung. Und dann verteilen wir so ein Geschenk", ärgerte sich Hahn.

Mäßiges Niveau auf beiden Seiten

Nach dem 2:2 verflachte die Begegnung dann vollends, nennenswerte Torchancen gab es keine mehr, auch wenn Gifhorn zumindest bemüht war, einen gepflegten Spielaufbau zu betreiben, während Atlas eher auf 'Kick and Rush' setzte. Erkenbrecher sah in den Schlussminuten Vorteile für seine Elf. "Wir hätten am Ende die Partie für uns entscheiden können. Trotz Defiziten bezüglich Zweikampfverhalten und Cleverness haben wir aber verdient einen Punkt geholt", resümierte er. Diese Schwächen führte er auch auf das Alter seiner Akteure zurück. In der Viererkette war beispielsweise kein Spieler älter als 23 Jahre.

Passend zum Spiel war auch der Rasen in einem schlechten Zustand. "Es ist schon traurig, dass man auf so einem Kartoffelacker spielen muss. Das kam uns als technisch starke Mannschaft sicherlich nicht entgegen", meinte Erkenbrecher.

Atlas bleibt nach dem dritten Unentschieden im dritten Heimspiel dieses Jahres auf Platz neun und hat weiter vier Punkte Vorsprung auf den MTV Gifhorn, der den ersten Abstiegsrang belegt. Bereits diesen Mittwoch treffen die Blau-Gelben auf den nächsten direkten Konkurrenten: Dann kommt der TuS Sulingen, derzeit Drittletzter, ins Stadion an der Düsternortstraße.