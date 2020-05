Nach der Entscheidung des NFV-Verbandsvorstands deutet vieles darauf hin, dass der SV Atlas Delmenhorst bald in der Regionalliga Tore bejubeln darf. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Die Nachricht kam dann doch ziemlich überraschend – vor allem, was den Zeitpunkt betraf. Dass der Vorstand des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) sich nun für einen Saisonabbruch und eine Wertung nach Quotientenregelung mit Aufsteigern, aber ohne Absteiger ausgesprochen hat, war inhaltlich nicht mehr völlig verwunderlich. Mit einer so plötzlichen Entscheidung war jedoch nicht zu rechnen. Wie Erich Meenken, der Vorsitzende des NFV-Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst, erklärt, sei das jetzt erzielte Ergebnis mit einer deutlichen Mehrheit zustande gekommen. „Ich denke, es ist letztendlich für alle Beteiligten die fairste Lösung“, meint Meenken.

Dass die Variante, die der NFV-Vorstand auf dem am 27. Juni voraussichtlich virtuell stattfindenden außerordentlichen Verbandstag als Antrag einreicht, auch in die Realität umgesetzt wird, muss zwar noch final beschlossen werden, dürfte aber als sehr wahrscheinlich gelten. Diese Lösung hätte mit Blick auf die hiesige Fußballszene vor allem für den SV Atlas Delmenhorst weitreichende Folgen. Denn da neben den Regelaufsteigern auch die eigentlichen Relegationsteilnehmer auf direktem Wege den Gang nach oben antreten dürften, wäre für die Blau-Gelben der Weg in die Regionalliga Nord frei.

Es ist ein Szenario, das auch Manfred Engelbart zeitlich betrachtet unerwartet trifft. Die Thematik selbst kommt für ihn zwar nicht überraschend – schließlich hat Atlas die Lizenz für die Regionalliga beantragt –, doch dass die Entscheidung des NFV so schnell „und fast unumkehrbar“ gefallen ist, damit hat auch der Vorsitzende des SVA nicht gerechnet. Man sei von einer Kampfabstimmung am 27. Juni ausgegangen, bei der alle Vorlagen zur Wahl stehen. Nun kommt alles anders, und Atlas steht kurz vor dem Aufstieg. „Das ist absolut sensationell. Wir haben darauf hingearbeitet, aber dass wir es schaffen, war nicht klar. Durch Corona wussten wir natürlich überhaupt nicht, wo es langgeht“, gibt Engelbart zu bedenken. Dass es jetzt nach der Quotientenregelung für den Aufstieg reichen würde, sei auch ein bisschen Glück. In der Tat geht es in der Tabelle, die sich aus der Division der bislang gesammelten Punkte durch die Zahl der absolvierten Partien zusammensetzt, ausgesprochen eng zu. Bei den Delmenhorstern steht ein Quotient von rund 2,217 zu Buche, der VfL Oldenburg auf Rang drei kommt auf einen Wert von rund 2,136.

Auf die Atlas-Verantwortlichen wartet nun vor allem eins: jede Menge Arbeit. Mal wieder, muss man fast sagen. Immerhin hatten sie erst im vergangenen Sommer im Zuge des DFB-Pokalspiels gegen den SV Werder Bremen alle Hände voll zu tun. Jetzt müssen die Auflagen für die Regionalliga erfüllt werden. Am Montag steht ein Treffen mit Oberbürgermeister Axel Jahnz und dem Ersten Stadtrat Markus Pragal auf dem Programm, um die Probleme zu sondieren. „Der Termin war schon vor der Entscheidung gelegt, um darüber zu sprechen, was gemacht werden muss“, erklärt Engelbart. Es gebe einen Katalog, „der wird mit jedem Gespräch größer.“ Ein Beispiel: Der Extra-Bereich für Gäste-Fans muss bis zum 1. September stehen. Grundsätzlich rechnet der Atlas-Präsident aber erst einmal damit, dass sein Verein die Lizenz für die vierte Liga bekommt: „Da ist nichts gegen einzuwenden. Wir stehen wirtschaftlich gut da.“

Im Vordergrund stehe aber der sportliche Aspekt. „Natürlich wollen wir das. Wir können den Jungs nicht sagen: ,Das kommt uns zu abrupt'. Das darf es nicht geben, und das gibt es auch nicht. Wir werden die Sache annehmen“, stellt Engelbart klar. Die Zeit bis zum 1. September werde nun aber „arbeitstechnisch der Horror“.

Der wahrscheinlichen sportlichen Herausforderung blickt derweil auch die Mannschaft mit Vorfreude entgegen. „Wir freuen uns auf die spannende Aufgabe, wenn es denn wirklich so kommen sollte. Sicherlich ist ein Aufstieg am grünen Tisch nicht dasselbe wie so ein Herzschlagfinale damals in der Landesliga. Aber ich denke, der Aufstieg wäre dennoch verdient“, sagt Kapitän Nick Köster und fügt hinzu: „Außerdem freuen wir uns für unsere zweite Mannschaft, die als Spitzenreiter in die Bezirksliga aufsteigen würde.“

Womit die Überleitung zu den unteren Ligen geschaffen wäre. Die Reserve des SVA wäre in der neuen Saison in der Bezirksliga neben dem SV Tur Abdin, SV Baris und TuS Heidkrug das vierte Delmenhorster Team. Hinzu kommen aus dem Landkreis der VfL Stenum und der FC Hude. Positive Folgen hätte die Lösung des NFV auch für den VfL Wildeshausen, der sicher in der Landesliga bliebe.