Marienhafe. Zum Abschluss der Saison 2018/19 kommt die TS Hoykenkamp in der Handball-Landesliga Weser-Ems immer besser zur Geltung. Dennoch hilft das 29:29 (12:13)-Unentschieden bei Tura Marienhafe den Hoykenkampern nicht wirklich weiter. Der Gang in die Landesklasse ist nun auch rechnerisch besiegelt.

Ganz zufrieden war Trainer Lutz Matthiesen trotz des Punktgewinns an der Nordseeküste nicht: „Die Disziplinlosigkeit einiger Spieler hat uns heute den zweiten Punkt gekostet“, schimpfte der Coach der Hoykenkamper. Zunächst musste die Turnerschaft mit nur einem Torwart auskommen, da sich Jan Luca Linde kurz vor der Abfahrt kurzfristig krangemeldet hatte. Somit musste Jan Schäfer, der verletzungsmäßig gehandicapt war, allein das Spiel durchstehen. „In der Hölle des Nordens“ meisterten die Gäste aber bravourös ihren schweren Stand. Das Team war gewillt, Punkte mitzunehmen. Die Motivation stimmte und die spielerischen Ansätze waren gut. So traf Christoph Müller-Hill zu Beginn zum 3:2. Nach 21 Minuten brachte Sebastian Rabe sein Team mit 9:8 nach vorn. Zur Pause, beim Stande von 12:13, war noch alles möglich. Nach dem Wechsel lag zunächst Marienhafe mit 14:12 und 16:13 in Führung. Doch die Gäste leisteten Widerstand. Zunächst glichen Hannes Ahrens, Hergen Schwarting und Rabe zum 16:16 aus. Wenig später sorgten Ahrens, Schwarting und Colin Hörner dafür, dass die Turnerschaft beim 21:18 das Spiel gedreht hatte. Obwohl man anschließend einige Zeitstrafen kassierte und Schwarting auch noch verletzt auf die Bank musste, lagen die Hoykenkamper bis zur 58. Minute mit 28:26 vorn. Auch das 29:28 (58.) durch Sebastian Rabe reichte nicht zum Sieg. Die Gastgeber erzielten 30 Sekunden vor dem Ende noch den Ausgleich. Dennoch: Ein Ausrufezeichen setzte die Turnerschaft mit der Leistung allemal.