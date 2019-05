Sabrina Götzen zeigte bei ihrem Debüt, dass sie ein Gewinn für die Delmenhorsterinnen sein kann. Ihr Einzel gewann sie souverän. (MÖLLERS)

Zu dem erhofften Befreiungsschlag hat es für die Damen des TC Blau-Weiß Delmenhorst am zweiten Spieltag der Tennis-Landesliga auf der heimischen Anlage nicht gereicht. Nach der deutlichen Auftaktniederlage hatte man im Lager der Blau-Weißen auf einen Sieg im Kellerduell gegen den TSV Wallenhorst gesetzt, um den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld der Tabelle zu schaffen. Letztendlich stand aber nur ein 3:3 zu Buche.

Ob das nun ein Punktgewinn oder -verlust war, wird sich erst im weiteren Verlauf der Saison zeigen. Fakt ist allerdings, dass die Delmenhorsterinnen durch das Remis die „rote Laterne“ an den TC Dinklage abgeben und mit Sabrina Götzen ab sofort eine überaus leistungsstarke Akteurin in ihren Reihen haben.

Götzen verstärkt TC Blau-Weiß

Götzen zeigte gleich bei ihrem Debüt, welch ein Gewinn sie für ihre Mannschaft sein kann. Sie kam erst vor einer Woche aus den USA zurück, wo sie gut ein Jahr zu Studienzwecken weilte. Götzen hatte zwar einige Anlaufschwierigkeiten, um sich von dem gewohnten Hartcourt auf die rote Asche umzustellen. Dann zeigte sie aber alles, was den Sport so interessant macht: gute Aufschläge, präzise geschlagene Vor- und Rückhandbälle gepaart mit unerreichbaren Stopps und mutigen Netzangriffen. Ihre Kontrahentin Enya Müller, die in Durchgang eins noch triumphierte, hatte letztlich nicht den Hauch einer Siegchance gegen Götzen. Zudem zeigte die Delmenhorsterin, wenn es gegen die mit großer Power agierende Gegnerin sein musste, auch Defensivstärke bei sehenswert geschlagenen Passierbällen. Der letztendlich zu Buche stehende 2:6, 6:1, 6:1-Erfolg war somit verdient.

In gewohnter Spiel- und Kampflaune präsentierte sich zudem Kristina Quindt, die ihrer Gegnerin Sarina Meyer von Beginn an die Grenzen aufzeigte und so nie einen Zweifel daran aufkommen ließ, wer als Sieger den Platz verlässt. Der 6:3, 6:1-Erfolg war aber auch notwendig, da zuvor Ingrid Suslov wie auch Teresa Fuchs gegen in den Leistungsklassen wesentlich schlechter positionierte Gegnerinnen verloren hatten.

Die Niederlage von Suslov, die sich aus gesundheitlichen Gründen weit von ihrem wahren Leistungsvermögen präsentierte und das Spitzeneinzel deutlich mit 2:6, 2:6 gegen Birte Linda verlor, war somit auch noch verständlich. Eine völlig unnötige Niederlage leistete sich dagegen Mannschaftsführerin Teresa Fuchs.

Dabei begann es recht vielversprechend für die Kapitänin der Blau-Weißen, die den ersten Satz souverän für sich verbuchte. Aber gleich zu Beginn des zweiten Durchgang geriet sie mit 0:3 in Rückstand. Sie kam in der Folge zwar noch einmal heran, konnte aber dennoch nicht verhindern, dass die Partie gegen Lisa Endebrock in die Verlängerung ging. Auch dort wechselten bei Fuchs Licht und Schatten in rascher Folge, sodass sie fast immer einen knappen Vorsprung ihrer keineswegs überragenden Gegnerin ausgleichen musste. Dass gelang zuletzt zum 5:5, als sie einen 0:40-Rückstand aufholte. Als dann aber die Wallenhorsterin ihr Aufschlagspiel zu null durchbrachte, der Blau-Weißen hingegen anschließend bei eigenem Aufschlag gleich zwei Doppelfehler unterliefen, war die 6:3, 4:6, 5:7-Niederlage perfekt.

Aus der erhofften Revanche für ihre Einzelniederlage wurde dann auch im Doppel nichts. An der Seite von Kristina Quindt musste sich Fuchs der Wallenhorster Kombination Müller/Endebrock mit 7:5, 5:7, 1:6 – nach einem totalen Einbruch im Schlusssatz – geschlagen geben. Ganz anders verlief dagegen der Auftritt von Suslov, die mit Sabrina Götzen ein perfektes Doppel bildete und einen 6:0, 6:1-Kantersieg über das TSV-Duo Linda Meyer feierte.

Bereits am kommenden Wochenende sind die Delmenhorsterinnen beim starken Team des TC Lilienthal zu Gast.