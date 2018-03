Neerstedt. Damit hatte niemand nach den starken Leistungen aus den vergangenen Wochen gerechnet: Trotz einer guten kämpferischen Leistung mussten die Oberliga-Handballer des TV Neerstedt am Sonnabend eine klare 27:35 (16:18)-Niederlage gegen den TV Cloppenburg quittieren. Bis zur Halbzeit hielten die Schützlinge von Trainer Björn Wolken noch mit, nach der Pause zogen die Gäste jedoch davon und entschieden die Partie bereits bis zur 50. Minute. Cloppenburg gilt als die Mannschaft der Stunde. Seit nunmehr acht Spielen in Folge steht das Team unbesiegt da und hat sich aus dem Tabellenkeller kontinuierlich auf den sechsten Platz vorgearbeitet. Neerstedt belegt mit nunmehr 17:19-Punkten einen sicheren Platz im Mittelfeld und wird dank der Punktgewinne der jüngsten Wochen voraussichtlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Gästefans übernehmen Halle

Nahezu ausverkauft war die Neerstedter Halle in diesem Lokalderby, wobei die Cloppenburger Fans zumindest akustisch in der Überzahl zu sein schienen. Doch die Heimfans konnten zuerst jubeln: Insgesamt sechsmal gingen die Gastgeber in der ersten Halbzeit in Führung, beim 10:7 (16. Minute) durch den zehnfachen Torschützen Eike Kolpack hatte es den Anschein, als könnte sich der grüngekleidete TVN ein wenig absetzen. Die Gäste um die auffälligen Akteure Mark Schulat und Edwin de Raad vermochten jedoch beim 12:12 auszugleichen – und übernahmen fortan das Kommando auf dem Spielfeld. Zwar konnte Niklas Lüdeke noch einmal seine Farben mit 14:13 in Führung bringen, dennoch ahnte zu diesem Zeitpunkt niemand, dass es die letzte Führung der Wolken-Sieben sein würde. Das Gästeteam von Trainer Barna Zsolt Akacsos nutzte eine Zeitstrafe gegen Kolpack geschickt und ging bis zur Pause mit 18:16 in Front. „Mit der ersten Halbzeit konnte wir sehr zufrieden sein, denn beide Teams agierten auf Augenhöhe. Allerdings haben uns die 18 Gegentore gar nicht geschmeckt. Das sind einfach viel zu viele Treffer. Da hat unsere Abwehr lange nicht so stark agiert wie in den letzten Spielen. Einige Gegenstöße der Cloppenburger, vor allem durch Edwin de Raad, haben uns immer wieder zurückgeworfen“, analysierte Neerstedts Coach Björn Wolken.

In der zweiten Halbzeit erwischten die Gäste den deutlich besseren Start, erzielten sofort zwei Tore und legten binnen 15 Minuten einen 8:2-Lauf hin, der beim Stand von 26:18 bereits die Entscheidung bedeutete. Die Zuschauer rieben sich verwundert die Augen. Wann hat es das schon einmal gegeben, dass die Kasper-Brüder Malte und Marcel ohne einen Torerfolg bleiben? Keinen einzigen Strafwurf erhielten die Gastgeber in 60 Minuten – auch das ist ganz gewiss eine Seltenheit.

Am 2:8-Lauf nach der Pause als spielentscheidenden Abschnitt setzte dann auch Neerstedts Trainer an: „In dieser Phase haben wir uns ganz schlecht verkauft. Leider standen wir in der Deckung nicht so sicher wie gewohnt. Dabei muss ich auch zugeben, dass Cloppenburg den Ball sehr gut hat laufen lassen. Im Angriff konnte unsere rechte Angriffsseite keine Akzente setzen. Das war heute sicherlich eine unserer Schwächen. Zudem haben die zahlreichen Cloppenburger Fans das Match quasi in ein Heimspiel unserer Gäste verwandelt“, fasste Wolken zusammen.

Trotz der Niederlage hält das Team des TVN weiter einen einstelligen Tabellenplatz. „Der achte Platz ist ganz bestimmt aller Ehren wert. Vor der Saison konnten wir damit nicht rechnen“, rückt Wolken die Proportionen ein wenig zurecht. „Auf uns wartet jetzt das Spiel in Bissendorf. Nachdem wir unser Heimspiel mit 31:26 gewinnen konnten, sinnt Bissendorf bestimmt auf Revanche. Hier erwarte ich von meinem Team eine gute Antwort. Dann ist mir um die nächsten Spiele nicht bange", blickte er voraus.