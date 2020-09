Dennis Thüroff (in Blau) vom SV Tur Abdin Delmenhorst wird es im Mittelfeld wieder mit mehreren Heidkrugern zu tun bekommen. (INGO MÖLLERS)

Die Saison in der Fußball-Bezirksliga ist noch jung, dennoch zeichnen sind erste Tendenzen ab. Und da in dieser Spielzeit lediglich 16 Partien auf dem Programm stehen, ist das erste Viertel fast schon vorbei, obwohl die Teams gerade er wieder angefangen haben. An diesem Donnerstag, 20 Uhr, Bürgerkampweg, empfängt der TuS Heiskrug den SV Tur Abdin. Vor der Saison war allgemein erwartet worden, dass die Abdiner ein gehöriges Wort um Platz eins in der Staffel mitreden werden und dass die Heidkruger jeden Punkt benötigen, um die Klasse zu halten.

Doch nun haben die Aramäer nach drei Auftritten nur zwei Punkte auf dem Konto. Gewinnen sie auch in Heidkrug nicht, steigt der Druck. Das weiß auch Trainer Sven Apostel. Dieser hatte nach einem Spieltag das Amt von Andree Höttges übernommen. Die Risse zwischen Höttges und der Mannschaft waren bei der Auftaktpleite beim SV Baris recht offen zu Tage getreten, die Zusammenarbeit endete kurz darauf. Unter anderem ist die Fitness ein Problem. „Die müssen wir uns über die Spiele holen“, sagte Apostel. Nach der Heidkrug-Partie sind es noch vier bis Ende Oktober und damit bis zur Halbzeit sowie Winterpause.

Heidkrug hat bereits sechs Punkte aus zwei Spielen gesammelt. Ein weiterer Sieg gegen Abdin würde das Polster auf die letztplatzierten Teams – zwei steigen ab – schon auf mindestens sieben Punkte anwachsen lassen. Es läuft gut bei der Elf von Coach Selim Karaca, auch wenn die Truppe zuletzt mehrere Verletzungen verkraften musste.

Am ersten Spieltag gegen Stenum verletzen sich Malcolm Jumpertz (Bänderriss), Lennard Stöver (Muskelverletzung) und Luca Hoffschmidt (Handgelenksbruch) und fallen vorerst aus. Doch Heidkrug hat einen ausgeglichen besetzten Kader – das ist die große Stärke des TuS.