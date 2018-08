Abdin-Stürmer Andreas Lorer stand bei seinem Fallrückzieher-Tor laut des Schiedsrichters im Abseits. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Die Bezirksliga-Kicker des SV Tur Abdin Delmenhorst haben den Saisonauftakt verpatzt: Gegen den WSC Frisia Wilhelmshaven setzte es auf dem Nebenplatz am Stadion eine unverdiente 1:3 (0:2)-Heimniederlage. Die Delmenhorster haderten dabei nicht nur mit ihrer schlechten Chancenverwertung, sondern auch mit dem Schiedsrichtergespann.

Tur Abdin startete mit enorm viel Tempo und erspielte sich in den ersten 20 Minuten mehrere glasklare Möglichkeiten. Die erste Riesenchance vergab Simon Matta, als er im Eins-gegen-eins am starken Frisia-Keeper Benjamin Blasczyk scheiterte (5.). Acht Minuten später ergab sich eine ähnliche Situation für Lukas Matta, der jedoch noch den in der Mitte besser postierten Andreas Lorer bediente. Letzterer blieb dann an Blasczyk hängen (13.). In Minute 25 trafen die Gastgeber nach einem Eckball den Pfosten. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis zur SV-Führung zu sein. 180 Sekunden später führte Christian Stark einen Einwurf zügig aus und fand Lorer, der auf Blasczyk zulief, die Chance jedoch kläglich vergab, da er das Leder nur mit dem Knie traf. Nach rund einer halben Stunde machte es Lorer dann besser: Erst zirkelte Can-Dennis Blümel von der Strafraumgrenze den Ball an den Innenpfosten, den Abpraller verwertete Lorer per Fallrückzieher. Aber der Linienrichter hob aufgrund einer Abseitsstellung die Fahne (31.).

Kritik am Schiedsrichter

Abdin ließ fünf hundertprozentige Chancen aus. Und die Gäste? Die trafen mit dem ersten echten Angriff zur völlig überraschenden Führung: Abdin-Torwart Jens Dekarski parierte die ersten beiden Distanzschüsse noch stark, der dritte abgefälschte Versuch von Günter Wolken landete dann jedoch im Netz 0:1 (32.). „Wir müssen zu dem Zeitpunkt 3:0 führen“, ärgerte sich Abdin-Trainer Christian Kaya, der beim zweiten Abschluss eine Abseitsstellung monierte. Abdin wirkte jetzt wie gelähmt und kassierte wenige Augenblicke später sogar das 0:2. Nach einem Traumpass von Julien Stresow startete Henrik Wendt durch und blieb vor Dekarski eiskalt. Erneut blieb die Fahne des Linienrichters trotz einer stark abseitsverdächtigen Position unten. Die Delmenhorster waren nun vollkommen fassungslos und hätten vor der Pause durch Wendt beinahe noch das 0:3 kassiert. „Wir haben in den ersten 20 Minuten so verdammt viel Druck gemacht und das Spiel dann ein wenig aus der Hand gegegen. Wir dürfen diese Partie niemals verlieren“, betonte Abdin-Stürmer Andreas Lorer.

Zu Beginn des zweiten Durchganges hatte sich Abdin wieder gefangen und es entwickelte sich erneut ein Spiel auf ein Tor, die großen Möglichkeiten blieben vorerst jedoch aus. In der 54. Minute ließ sich Kapitän Michael Sen von Tim Rister viel zu leicht abkochen und hatte Glück, dass seine Teamkollegen mit vereinten Kräften auf der Linie retteten. Nach einer Stunde erhöhten die Gäste dann aber doch auf 3:0, als Joussef El-Ali nach einem Freistoß aus dem Halbfeld frei zum Schuss kam und humorlos einnetzte. „Frisia hat heute eine ausgezeichnete Chancenverwertung an den Tag gelegt und war einfach kaltschnäuziger als wir“, gab Kaya zu.

Längst überfällig traf dann auch Abdin, nachdem Simon Matta einen starken Spielzug erfolgreich abgeschlossen hatte. Doch wiederholt winkte der Linienrichter mit der Fahne. Die Delmenhorster tobten nun. Zehn Minuten später erzielte Simon Matta das nächste Tor, und erneut wurde er zurückgepfiffen, da Blasczyk bereits die Hand auf dem Ball gelegt hatte – zweifelhaft. „Schiri pfeif´ das Spiel ab“, brüllte Kaya hämisch von außen hinein. „Ich will die Niederlage nicht dem Schiedsrichter anhängen, aber es war schon ziemlich unglücklich“, meinte der Abdin-Coach. Seine Mannschaft zeigte Moral und kämpfte trotz aller Widerstände gegen die drohende Niederlage. „Wir haben zehn Verletzte. Zudem sind Manuel Celik, Can Blümel und Lorer angeschlagen in die Partie gegangen. Von daher bin ich schon stolz auf die Mannschaft, denn sie hat spielerisch und kämpferisch überzeugt. Unsere Qualitäten waren zu erkenen“, fasste Kaya zusammen.

In der 86. Minute platzte dann doch noch der Knoten, als Daniel Karli durch einen platzierten Schuss das 1:3 erzielte. Nur eine Minute später kratzte Blasczyk einen tollen Distanzschuss von Dennis Thüroff aus dem Eck. Schließlich bejubelte Frisia einen schmeichelhaften Auswärtserfolg und bei Abdin sanken die Köpfe gen Boden.